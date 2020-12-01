澎湖戀戀海味壓軸推出 五星主廚月登場

澎湖縣政府推出「戀戀海味‧澎湖美食假期」壓軸大戲，今天起由五星級的福朋喜來登推出「五星主廚月」，遊客走訪澎湖，可享受五星的高檔料理。

縣府旅遊處表示，澎湖是今年國旅最佳的選擇地點之一，縣府在秋冬的旅遊季，自10月到12月長達3個月推出「戀戀海味‧澎湖美食假期」，月月有主題、包括10月「眷村美食月」、11月「澄澄派對」，12月壓軸則由福朋喜來登接手推出「五星主廚月」。

縣府旅遊處示，秋冬是澎湖海鮮最豐美的時節，魚蝦正肥美，邀請澎湖新創主廚Monsieur Charlie查理先生、莫子嗜物所、魚好刺身專賣店，與五星酒店主廚、專業品酒師聯手合作，打造澎湖餐酒盛宴，以澎湖當令海鮮及在地小農食材，融入義式料理熱情、法式料理優雅以及日式料理的精緻，在歲末帶領食客循著味蕾來一場味覺的旅行。

戀戀海味系列活動中，還有「澎湖故事菜」、「尋找故事菜集點活動」及「菊島好食光美食護照集章活動」等，遊客可在縣內56家故事菜店家與136家美食店家等消費，掃描店家專屬QR Code，還可集點集章換驚喜小禮物與抽獎活動，遊客要把握在年底的最後期限，走訪澎湖，一起吃美食、賞美景，享受澎湖在地人文故事。