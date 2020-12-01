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陳其邁就職百日 綠評85分以上藍批不及格

中央社 / 高雄1日電

高雄市長陳其邁上任今天滿100天。議會民進黨團議員細數陳其邁施政成果，評分85分以上，還有議員給99分；不過，國民黨評價只有43分。陳其邁允虛心檢討、盡全力讓高雄更好。

陳其邁補選當選市長，今天就職100天，一早列席市議會總質詢，接受媒體聯訪時被問到自評分數，他說，分數留給市民打，身為高雄人、高雄子弟的高雄市長，高雄是他的故鄉，會用盡所有力氣讓高雄更好。

對於國民黨質詢的批評，陳其邁答詢表示，青年失業率3.9%的統計是在今年前半年，不是他的任內；現在市府努力在解決問題，包括產業轉型正在努力，也有5GAIoT等在進行中。陳其邁重申虛心接受指教，也提及對於國民黨議員林義迪等人有關加碼農民保險或基層建設等建議都有接受並進行溝通。

藍綠兩黨今天各自召開記者會評價陳其邁百日的施政成績。民進黨團包括市議員陳致中、林智鴻、郭建盟及黃秋媖等人都肯定陳其邁的施政效率，細數百日施政成績。

綠營議員認為，包括5G AIoT國際大聯盟成軍、夜間臨時托育、前鎮漁港改造、設置新住民會館、仁武產業園區動工等施政有感，評分從85分起跳，黃秋媖更給99分。郭建盟形容陳其邁像家電一樣「插上電就立刻啟動」是高效能、全馬力加速產業轉型。

國民黨議員聯合質詢批評陳其邁「說得一畚箕，卻只做了一湯匙」、「執政百日、市政擺爛」，不管是財政、拒絕萊豬捍衛食安、失業率及人口外移、商圈及夜市生意蕭條等，議事廳內面對質詢也漫不經心等。國民黨團發布新聞稿，從整體施政表現、四大優先施政成績評比陳其邁，給了不及格的43分。

陳其邁 國民黨 民進黨

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