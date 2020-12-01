向飆車族宣戰！金城分局上月取締違規共30件

向飆車族宣戰。金城分局最近在夜間都重兵佈署，於轄內易肇事路段，實施口袋戰術強力執法，從上月總共取締酒後駕車17件、改裝車輛6件、超速7件，共30件，已見改善成效。金城分局長胡淑靜今天表示，為讓民眾有一個安全行的空間及住的品質，金城分局將持續再加大執法強度，夜間時段將針對超速行駛、改裝車輛、嚴懲惡性違規及酒後駕車行為等加強取締。

胡淑淨表示，金城地區先前不時傳出有改裝車橫行，打擾民眾夜晚的安寧，她提到，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，甚而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。

而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處新台幣6千元以上2萬4千元以下之罰緩，警方呼籲民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器及超速行駛等行為，除能確保本身行車安全外，也避免噪音影響環境安寧。