捷運林園線 高市府擬採地下化一車到底

高市府已宣示含捷運林園等線盼中央協助在111年動工。市長陳其邁今天表示，林園線正做多重評估包括財務試算、自償率及聯合開發等，擬採地下興建，讓民眾可以「一車到底」。

高雄捷運包括岡山路竹延伸線第二階段、黃線及小港林園線等3條路線興建期程受外界關注，市府盼達成民國111年動工的目標。國民黨市議員黃天煌今天在總質詢持續針對林園線時程及工程自籌款的編列提出質詢。

黃天煌指出，林園線可以趕在111年動工是地方的期待，但是他質疑捷運高架改地下化的經費增加及市府工程自籌款如何籌措。

陳其邁答詢表示，市府基於安全、便利性等考量，會採「一車到底」方式做評估，經費可能會達到新台幣500多億元，擬以土地聯合開發、提高自償率等方式辦理，有助於提高可行性並讓財務更健全。

捷運工程局長吳義隆表示，林園線可行性評估原來是採高架興建，現在要「一車到底」模式，會以現行紅線同為地下化方式延伸，所以重新估算經費，預計會以中央84%、市府16%的比例分攤，捷運局會儘快提報修正計畫。

依捷運局規劃，小港林園線採紅線延伸系統，起於紅線R3車站所預留隧道，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段到沿海路一段，止於林園工業區前，路線長11.66公里。