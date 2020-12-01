墾丁社頂部落帶你攀大樹 克服心中恐懼發現驚奇

透過攀樹可以親近樹木，感受樹木的生命；屏東墾丁社頂部落最近和台灣攀樹協會合作，不定期在周六將休閒攀樹導入社區生態旅遊遊程，在專業攀樹教練的指導協助下，大小朋友短暫地離開地球表面，拉近人與天空和樹木的距離，從不同的角度看世界，感受另種真實的心靈撼動，成為新興的特色遊程。

周姓攀樹教練說，與印象中的爬樹不同，攀樹運動開展前需要精心、複雜的準備工作，先要將攀樹的工具搬運到樹下，通過拋線將樹木保護器安裝到位，隨後安置攀爬的主繩，在繩索上打上攀爬用的各種結，佩戴頭盔、腰帶等保護裝置上場；藉助繩索、吊帶和扣子裝備的休閒攀樹，牢固安全，承重可達1000公斤。

他說，攀樹運動是利用繩索與工具，用腳踏繩，用腳踩的力量將繩子往下壓，將身體拉上去，每個人對高度的敏感度不同，有人到了3公尺就害怕，有人到了7公尺還不覺得高，通常小朋友攀樹的高度成人高；攀樹前，教練會先做好心理建設，說明繩索有多粗，多少力量在支撐，並經過反覆的檢查，樹幹也特別經過挑選，不會斷掉，讓參與者安心。

墾丁社頂部落文化發展協會說，攀樹運動不是簡單的徒手爬樹玩樂，形式和攀岩運動較為相近，是多功能的戶外活動，藉由活動的環境，學習與大自然相處之道，拉近彼此間的距離，這也是生態旅遊的核心精神；攀樹可以親近樹木且老少咸宜，小朋友從攀樹開始接近樹木，進而培養愛護樹木保護森林的觀念。