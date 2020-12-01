就職百日 陳其邁：為市民戰戰兢兢跟時間賽跑

高雄市長陳其邁今天就職百日，他表示，上任以來，每天都戰戰兢兢跟時間賽跑，除了發展5G AIoT新創園區，也推動仁武產業園區及重大交通建設，一個人當三個人用，努力讓市民過好生活。

陳其邁今天就職屆滿百日，他上午出席高雄市議會市政總質詢，並接受媒體聯訪表示，為了讓市民過好生活，他每天都「戰戰兢兢跟時間賽跑」。

陳其邁表示，上任百日努力發展全台首個5G AIoT新創園區，吸引5G營運商、系統整合商及雲端平台加入，打造最有效且最完整的組合，對高雄產業往高階製造、數位轉型更有競爭力，並能提供更多就業機會。

另外，陳其邁指出，包括仁武產業園區及重大交通建設，市府都很努力在做，夜托及新住民會館中心也快速到位，都是希望在有限時間內，以一個人當兩、三個人用的心態，跟著市府團隊努力拚，才能讓人民過好生活。

被問到就職百日表現自評分數，陳其邁表示，「分數留給市民來打」，他作為高雄子弟的高雄市長，「高雄就是我的故鄉」，所以他永遠都會用盡全力，來讓高雄更好。