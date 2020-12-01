就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

高雄市長陳其邁就任滿100天，陳其邁今說，每天都戰戰兢兢，跟時間賽跑，希望有限的時間裡，能1個人拆成2個人、3個人來做，讓人民過好生活。至於分數就留給市民來打，高雄市他的故鄉，他一定會用盡所有力氣，讓高雄更好。

就任滿100天，陳其邁今議會受訪表示，每天都戰戰兢兢，跟時間賽跑，在這段時間包括發展5G、AIoT（人工智慧物聯網）的全國首個新創園區，也從整個5G的營運商到系統整合商到雲端平台，做有效且最完整的組合，可幫助高雄未來產業的數位轉型及往高階製造，讓產業更有競爭力，也有更多就業機會。

陳其邁說，後續包括仁武產業園區或推動相關的交通重大建設，市府都很努力在做。對於婦女、兒童的照顧，臨托、24小時夜托等，解決年輕人父母上班、尤其是上夜班的父母的需求。另也包括成立新住民會館等，都很快速到位。

陳其邁說，希望在有限的時間裡，能夠1個人拆成2個人、3個人來做最好，市府會拚命做，希望能讓人民過好生活。

被問到就任滿百日是否為自己打分數？陳其邁說，分數留給市民來打，他作為高雄人、高雄子弟的高雄市長，高雄是他的故鄉，他一定會盡全力，用盡所有的力氣，讓高雄更好。