金門警方防制危險駕駛見成效 持續加強執法

金門縣警察局今天表示，金城分局近期夜間重兵部署，在容易肇事路段實施口袋戰術強力執法，兩個月來共取締酒後駕車17件、改裝車輛6件、超速7件，防制危險駕駛已見改善成效。

金城分局分局長胡淑淨表示， 不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，甚而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元到9600元罰鍰，並責令檢驗。

改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人1800元到3600元罰鍰，另外可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處6000元到2萬4000元罰緩。

胡淑淨表示，為了讓民眾有一個安全行的空間及住的品質，金城分局將再持續加大執法強度，夜間時段將針對超速行駛、改裝車輛、嚴懲惡性違規及酒後駕車行為等加強取締。

金城分局進一步表示，將採取不定期、不定時、不定點執行防制危險駕車及酒後駕駛執勤方式，針對轄內易聚集危險駕車路段、時段，規劃執行路檢勤務加強取締，有效防制危險駕車情事發生。

分局同時提醒家長多關心子女外出交通工具使用狀況，切勿有危險駕車、從事違法犯紀的行為，以避免人生留下不可抹滅的遺憾。此外，金門地區冬季較冷，提醒民眾進補之餘，勿酒駕，以防意外發生。