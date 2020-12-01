六合夜市辦桌變試吃惹怨 廖泰翔：的確督導不周

高雄市經發局在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，結果僅發放50份小吃，規模大縮水，引發民怨。經發局長廖泰翔今表示，經發局的確督導不周，需要檢討，市管處長已降調，也提前跟廠商終止合約，後續活動會由經發局自行舉辦。

高雄市政府經濟發展局28日舉辦「好人好市」系列活動，在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但現場不但沒擺桌，免費請客的木瓜牛奶也只有每人一小杯，引發民眾抱怨，高雄市議員陳若翠也批評活動是「騙騙騙」。

議員李雅靜在質詢時也指責市府，明明用「辦桌」宣傳，卻只有3張桌子的大小，並僅發50份小吃。

廖泰翔今表示，整體活動標案在今年5月決標，從5月初開始執行，經發局在整起事件的確督導不周，需要檢討；相關失職人員包含市管處處長已降調，此外，也與合作廠商提前終止合約，後續相關活動會由經發局自行舉辦，未來經發局會再加強督導。