高市民族陸橋機車道拆除 平面車道通車

高雄市民族陸橋機車道封閉拆除，經過10天的施工，今天清晨6時恢復平面車道通車，副市長林欽榮一早前往視察了解車流情形，並向里長說明即將進入人行道鋪設及園道照明工程。

高雄市鐵路地下化通車後，市區多處橋梁及地下道功成身退，市府評估民族陸橋要拆除機車道，11月21日凌晨起封閉拆除，經過多日施工，今天清晨恢復通行。林欽榮帶領工務及交通局人員一早視察了解機車道改平面通行的車流情形，並向里長說明將進入二階施工期，也就是周邊人行道及園道路燈照明及箱涵溝蓋等工程，預計春節前完成。

民族陸橋拆除機車道施工期間，對於周邊住戶造成困擾，一度引發民怨，後來市府派員致意並做改善。

市長陳其邁在昨天晚上也前往視察民族陸橋趕工現場，並在臉書（Facebook）發文說明陸橋機車道已經拆除完畢並鋪上柏油，1日清晨機車就會有一條更平坦的道路。他還向里民及里長鞠躬致意表達工程對大家造成不便及噪音困擾。

工務局新工處表示，機車道1日恢復平面車道通車後將進入第二階段道路附屬設施工程，包括人行道及植栽等設施的復舊，預計農曆過年前完成。