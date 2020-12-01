聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄民族陸橋機車道拆除通車 二階明春節前完成
隨著高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，施工團隊積極趕工，今天上午6點開放平面車道通車。副市長林欽榮早上前往視察拆橋後交通車流情形，感謝沿線居民的配合及施工團隊的辛勞。
高雄市工務局表示，民族陸橋機車道為型鋼及鋼筋混凝土複合型結構，再加上分別位於主橋兩側，增添拆除的困難度。在增加工班人力與機具因應下，終於如期於12月1日上午6點開放平面車道，感謝周邊住戶包容及配合，使得拆橋進度可以順利進行。
工務局新工處表示，第一階段平面車道通車後，民族陸橋將恢復回原有的汽車行駛模式，而新完成通車的平面車道，則配置1線直行的快車道以及1混和車道供用路人通行使用；第二階段道路附屬設施復舊作業將採分區域方式進行道路交維施工，預計明年農曆過年前完成。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言