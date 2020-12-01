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高雄民族陸橋機車道拆除通車 二階明春節前完成

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道今天上午6點開放平面車道通車，副市長林欽榮前往視察拆橋後交通車流情形。圖／高雄市府工務局提供
高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道今天上午6點開放平面車道通車，副市長林欽榮前往視察拆橋後交通車流情形。圖／高雄市府工務局提供

隨著高雄市鐵路地下化，民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，施工團隊積極趕工，今天上午6點開放平面車道通車。副市長林欽榮早上前往視察拆橋後交通車流情形，感謝沿線居民的配合及施工團隊的辛勞。

高雄市工務局表示，民族陸橋機車道為型鋼及鋼筋混凝土複合型結構，再加上分別位於主橋兩側，增添拆除的困難度。在增加工班人力與機具因應下，終於如期於12月1日上午6點開放平面車道，感謝周邊住戶包容及配合，使得拆橋進度可以順利進行。

工務局新工處表示，第一階段平面車道通車後，民族陸橋將恢復回原有的汽車行駛模式，而新完成通車的平面車道，則配置1線直行的快車道以及1混和車道供用路人通行使用；第二階段道路附屬設施復舊作業將採分區域方式進行道路交維施工，預計明年農曆過年前完成。

高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道今天上午6點開放平面車道通車，副市長林欽榮前往視察拆橋後交通車流情形。圖／高雄市府工務局提供
高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道今天上午6點開放平面車道通車，副市長林欽榮前往視察拆橋後交通車流情形。圖／高雄市府工務局提供

車道 高雄市 鐵路地下化

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