高雄民族陸橋機車道拆除通車 二階明春節前完成

隨著高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，施工團隊積極趕工，今天上午6點開放平面車道通車。副市長林欽榮早上前往視察拆橋後交通車流情形，感謝沿線居民的配合及施工團隊的辛勞。

高雄市工務局表示，民族陸橋機車道為型鋼及鋼筋混凝土複合型結構，再加上分別位於主橋兩側，增添拆除的困難度。在增加工班人力與機具因應下，終於如期於12月1日上午6點開放平面車道，感謝周邊住戶包容及配合，使得拆橋進度可以順利進行。