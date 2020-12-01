六合夜市辦桌小器惹怨 高市府將與廠商解約

中央社 / 高雄30日電

高雄市經發局在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，僅發放50份小吃、規模也縮水，引發批評。經發局失職人員已追究懲處調職，受託廠商將於明天正式發函依約追究並解約。

經濟發展局晚間新聞稿表示，對於執行上活動細節與事前溝通不足，會深切檢討改善，相關失職人員已追究懲處調職，明天將正式發函受委託廠商依約追究並解約。經發局強調，要讓活動順利進行、保障消費者權益，也呼籲攤販朋友，共同為夜市商機共襄盛舉，達到活絡市集目標。

經發局說明，菜市購物慶活動為「109年度高雄市傳統市場、攤販臨時集中場創意行銷計畫」，經費新台幣180萬，工作項目有5項，5月初由「綸創公關顧問有限公司」得標，執行期間由5月至12月，共7個月。

至於網路所稱「5場促銷活動經費為180萬」，經發局澄清，工作項目之一「應辦理5場實體促銷活動」，經費分配28.8萬元，內容包含活動獎品，以及現場活動所需食材和試吃食材。

經濟發展局28日舉辦「好人好市」系列活動，在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但現場免費請客的木瓜牛奶份量被嫌只有一小杯；議員還批評活動名為「辦桌」，實際規模卻大縮水。

六合夜市 辦桌

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