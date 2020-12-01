高市首座新建社宅凱旋青樹 國際級水準

高市府全力推動社會宅，位於苓雅區凱旋青樹將於民國111年完工啟用，規劃設計團隊為國際知名的荷蘭麥肯諾建築師事務所，具有全球各地社會住宅興建經驗，完工後將具國際水準。

高雄市副市長林欽榮及都發局長楊欽富下午分別前往凱旋青樹社會住宅工地，以及大鵬九村社會住宅基地，以實際行動視察社宅興辦進度，展現推動社宅照顧市民的決心。

林欽榮說，中央社會住宅興建計畫分配高雄社會住宅目標戶數為6000戶，因應未來亞洲新灣區5G、AIoT新創園區，以及橋頭科學園區開發衍生的青年安家需求，市府加碼興建3處社宅、2800戶，合計社宅興建目標8800戶，全方位滿足企業員工、就業青年、經濟或社會弱勢居住需求。

都發局住宅發展處資料，凱旋青樹社會住宅基地，位於高雄鐵路地下化新生綠廊軸線的「機11」機關用地，是南台灣第一座新建社會住宅，規劃設計團隊為國際知名的荷蘭麥肯諾建築師事務所，具有全球各地社會住宅興建經驗，完工後將是國際水準的社會住宅。

工程自民國108年5月30日開工，目前進度34%，5F結構層施工中，預計111年4月完工，落成後的2棟地上14層、地下2層建物，提供社會住宅245戶，並設有店鋪2戶、社會局公托中心，提供優質社會住宅服務。

楊欽富指出，位於岡山87期重劃區內的大鵬九村社會宅是市府加碼3處興建基地之一；分南、北兩處基地，面積方整，合計1.3公頃，重劃區內公共設施完備，符合大眾運輸導向（TOD）及產業園區導向等開發條件優勢。

大鵬九村社會住宅初步評估，至少可興建708戶社會住宅，預計110年上旬完成先期規劃、鑽探報告及建築初步設計，接續發包統包工程；預定110年6月動土，未來提供橋頭科學園區、路竹科學園區企業員工、大岡山地區就業人口、青年及弱勢居住。