高市傳爭取設中職第六隊 陳其邁：需要一點努力

高雄市今年沒有中職球隊來比賽，傳市府有意爭取成立中職第六隊。對此，高雄市長陳其邁今天表示，日職廣島鯉魚隊模式是可考慮模式，需要一點努力，先跟有意願廠商和中職規劃。

媒體報導高雄市政府想爭取發展在地職棒球團，目前思考方向是朝日本職棒的廣島鯉魚隊模式，找很多企業投資成立球團，成為中華職棒大聯盟的第六隊。

對此，陳其邁下午出席「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」，會前接受媒體聯訪表示，這個需要一點努力，要跟一些有意願的廠商及中職就此討論規劃，明年以舉辦賽事優先。媒體追問會舉辦怎樣的賽事，會不會自己下去打或客串開球，陳其邁笑著回應，不會，因為那些都是職業隊。

陳其邁說，高雄有幾家大型企業，廣島鯉魚隊的模式是可以發展模式，市府會按部就班準備，先和有意願投資的公司跟中職洽談，決定之後會跟大家報告。

至於高雄擁有可容納2萬人的澄清湖棒球場，硬體軟體設備都很好，但今年卻沒有比賽在此舉辦。陳其邁說，明年會爭取球隊在澄清湖球場比賽，決定後才會跟大家報告。中華職業棒球大聯盟目前有樂天桃猿隊、中信兄弟隊、統一7-ELEVEn獅隊、富邦悍將隊、味全龍隊等5支球隊。

市府運動發展局長侯尊堯表示，日職廣島東洋鯉魚隊於二戰後曾面臨支持企業資金的問題，後來廣島在地企業共同出資認養，以不侷限一家的方式支持鯉魚隊繼續運作。他認為，高雄在策略上可以更靈活，至少可以有兩種模式可以運用，即尋求一家企業支持模式或多家企業合資認養，「視野一變就看到更多機會」。

依運發局資料，廣島鯉魚隊是由縣政府、市（廣島市）政廳、吳市、中國新聞社（日本的報社）、日本專賣公社、廣島電鐵、東洋工業等廣島地區政治界與金融界籌資設立的。成立之初由於營運資金缺乏，曾於1951年打算與當時的大洋鯨隊合併，由於廣島市民強烈希望廣島要有自己的球隊，所以反對跟別隊合併，因此發起募捐籌措廣島隊的營運資金，一直持續到1968年才停止，長達17年。