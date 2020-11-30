烈嶼海岸發現18枚鏽蝕地雷 軍方帶回處置

金門生態觀察家洪清漳在烈嶼鄉海岸發現多枚地雷殘體，金門岸巡隊今天表示，軍方人員前往處理確認為M3式和M2式地雷18枚，因彈體鏽蝕，引信毀損，無立即危險，軍方帶回處置。

洪清漳昨天在烈嶼鄉雙口岸際發現多枚疑似未爆地雷，貼在個人臉書上。金門岸巡隊第三機動巡邏站接獲通報，立即拉起封鎖線管制人車進入。金防部未爆彈處理小組及排雷小組人員今天前往處理。

金門岸巡隊表示，陸軍金門地區支援營彈藥連連長少校吳杰禎率未爆彈處理小組及排雷小組3車共7人抵達現場，軍方人員確認這批未爆彈為M3式和M2式地雷，隨即由排雷小組對附近岸際實施掃雷作業。

岸巡隊表示，軍方人員完成掃雷，確認有M3式地雷15枚和M2式地雷3枚，共18枚，由於彈體嚴重鏽蝕，引信毀損，並無立即危險，由未爆彈處理小組帶回，進行後續處置。

金門已在2013年6月完成雷區清除作業，宣布成為無雷島。長期在烈嶼海邊從事潮間帶生態觀察的洪清漳說，海水侵蝕造成海岸退縮，原本埋在沙灘地底下的地雷因而裸露出來。而雙口海岸向來是金門與廈門「金廈泳渡」的金門端地點。

洪清漳說，由於海岸地形地貌不斷改變，研判會有更多的地雷出土。