經濟日報幸福指數調查 高市府：調查時市長剛上任

經濟日報「2020縣市幸福指數大調查」公布結果，高雄排名第17，僅贏過雲林縣、基隆市、嘉義縣。高雄市新聞局長董建宏表示，這項調查執行時間是今年9月5日至10月12日，市長陳其邁是8月24日上任，當時陳上任未滿一個月，施政表現觀察時間過短，其他硬指標部分，呈現的是2019年感受，市政團隊將以2年拚4年動能，持續提升高雄人光榮感、幸福感。

陳其邁明天就任滿100天，明天市政會議上，市府團隊將呈現這100天施政成果，也展現拚轉型、蛻變的旺盛企圖心，目前已端出的施政成果包括，以九大優化啟動輕軌復工、仁武產業園區動工、加碼補貼農業保險、開啟投資高雄事務所等。

董建宏說，其邁市長帶領市政團隊大步向前衝刺，一天當兩天用，要兌現2年拚4年承諾，高雄正在改變、前進，市民是有感的。

董表示，市府對各項民意調查結果虛心接受，但這項調查執行時間距陳市長上任時間未滿1個月，較難呈現對新團隊的評價，硬指標部分，指涉的是2019年數據，算是檢驗前市長韓團隊的施政。