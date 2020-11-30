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虎井嶼貓島裝置藝術 觀光旅遊新地標

中央社 / 澎湖縣30日電

馬公虎井嶼島上的貓咪，比長住人口還多，已然成為自助旅行者的新寵。澎湖縣政府著手規劃「貓島」主題，預計在碼頭打造貓的意象大型裝置藝術地標，讓虎井嶼更具觀光吸引力。

澎湖縣政府旅遊處表示，虎井嶼是澎湖第七大島嶼，北緯23.5度橫越，島上除有壯闊的柱狀玄武岩與傳統的聚落外，島上社區更有超過200隻的大小貓咪，今年更獲得觀光局評選的經典小鎮，觀光旅遊前景看好。

縣政府為打造虎井嶼旅遊意象，今年計畫將以新台幣400萬元，在虎井碼頭裝置一座大型「貓的意象」裝置藝術，作為虎井嶼的新地標，形塑出虎井嶼「貓島」意象。

旅遊處表示，裝置藝術設計會以貓為主題的在地形象以及傳遞虎井的精神為規劃軸線，並考量環境納入整體設計考量，同時考慮澎湖地區特殊氣候性，採具耐侵蝕性為選用材料。

虎井是澎湖近年新興的秘境小島，在部落客、網紅、媒體造訪報導後，已然成為自助旅行者新選擇。旅遊處深化旅遊內涵，引導遊客以在地關懷、人文鑑賞、自由慢活，以及參與聚落的方式真正體驗虎井之美，今年推出系列探索虎井活動，打造虎井為自助旅行者的深度旅遊天堂。

虎井嶼是澎湖群島中的離島之一，北回歸線穿越，距離馬公港約7浬，船隻航行約15分鐘，行政區隸屬馬公轄區。島上以柱狀玄武岩與傳說中的虎井沈城最為馳名，並保有二次大戰日軍所遺留的軍事設施所遺留的「南進指揮所」，還是日本軍人三本五十六作為侵略珍珠港的基地，是澎湖南海離島觀光的的景點之一。

澎湖 裝置藝術 自助旅行

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