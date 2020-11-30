就職百日 陳其邁：珍惜這一步努力顧高雄

高雄市長陳其邁就職百日交出千億元的招商成績，這張施政成績單看得出是「緊緊緊」的成果；他坦言2年拚4年有壓力，但很珍惜能顧高雄，「做不好就很對不起大家了」。

陳其邁8月24日宣誓就職並宣示要「2年拚4年」，就職百日的施政成績受到關切。他接受中央社記者專訪談到上任3個多月來加速驅動市政引擎的施政成績，從仁武產業園區動工談到打造亞洲新灣區為5G AIoT創新園區，他也擔心高雄市在全世界產業鏈重整的時刻無法跟上轉型腳步；因為對故鄉的發展有責任也有很深的期待，他義無反顧的向前衝。

訪談在市長室進行，陳其邁談到物聯網的時代來臨，因為之前有在行政院參與產業佈局的決策，他不必看稿也不須要書面資料補充，所有腦海數據一如列表機快速呈現、侃侃而談。

談產業升級轉型，他不時的比劃出從台南科學園區、橋頭科學園區、鏈結到加工出口區楠梓園區，一整條科技廊道，未來將會是全世界最有價值的半導體產業聚落；說到上任來已有千億元的資金在高雄投資，他更細數出每一家業者的製程及會帶動產發行業別。

有關「5G AIoT大聯盟」落腳亞洲新灣區，有電信業者、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等國際大廠、思科等多家雲端平台與系統大廠進駐，從全球布局、科技製程到產業面向與享有優勢，他精神奕奕說得眼神發亮。

被問到搶進先進的5G商機，市府估計可引進逾新台幣260億元的投資金額，還能創造約萬名的就業機會。陳其邁頻頻點頭示意「高雄就是要全面發展數位經濟」。

產業轉型緊緊緊，從半導體、科技產業聚落的鏈結到打造5G AIoT示範區，陳其邁扮演點亮「智慧城市」的啟動者；尤其還有最強產業招商副市長羅達生的協助，在訪談中說到市政重開機，陳其邁似乎已看到高雄「後發先至」的成果了。

被問到對現階段施政的看法？陳其邁抿嘴沉思了一下，他說「2年前選舉落敗、心想已經沒有下一步了」；峰迴路轉的人生道路，他說：「我很珍惜這一步；顧高雄、做不好就很對不起大家了」。

對比過去在行政院服務的工作，陳其邁說「在中央做決策壓力很大、當市長是柴米油鹽的事」，常忙到晚上8、9時才吃飯，難得和家人一起用餐；回家後還要看數據做功課。訪談結束後，面對記者不經意一句「市長是勞心勞力的事」，陳其邁不嫌累，他說「有時小米（寵物貓）來撒嬌也是一種紓壓、療癒！」