快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

就職百日 陳其邁：珍惜這一步努力顧高雄

中央社 / 中央社

高雄市長陳其邁就職百日交出千億元的招商成績，這張施政成績單看得出是「緊緊緊」的成果；他坦言2年拚4年有壓力，但很珍惜能顧高雄，「做不好就很對不起大家了」。

陳其邁8月24日宣誓就職並宣示要「2年拚4年」，就職百日的施政成績受到關切。他接受中央社記者專訪談到上任3個多月來加速驅動市政引擎的施政成績，從仁武產業園區動工談到打造亞洲新灣區為5G AIoT創新園區，他也擔心高雄市在全世界產業鏈重整的時刻無法跟上轉型腳步；因為對故鄉的發展有責任也有很深的期待，他義無反顧的向前衝。

訪談在市長室進行，陳其邁談到物聯網的時代來臨，因為之前有在行政院參與產業佈局的決策，他不必看稿也不須要書面資料補充，所有腦海數據一如列表機快速呈現、侃侃而談。

談產業升級轉型，他不時的比劃出從台南科學園區、橋頭科學園區、鏈結到加工出口區楠梓園區，一整條科技廊道，未來將會是全世界最有價值的半導體產業聚落；說到上任來已有千億元的資金在高雄投資，他更細數出每一家業者的製程及會帶動產發行業別。

有關「5G AIoT大聯盟」落腳亞洲新灣區，有電信業者、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等國際大廠、思科等多家雲端平台與系統大廠進駐，從全球布局、科技製程到產業面向與享有優勢，他精神奕奕說得眼神發亮。

被問到搶進先進的5G商機，市府估計可引進逾新台幣260億元的投資金額，還能創造約萬名的就業機會。陳其邁頻頻點頭示意「高雄就是要全面發展數位經濟」。

產業轉型緊緊緊，從半導體、科技產業聚落的鏈結到打造5G AIoT示範區，陳其邁扮演點亮「智慧城市」的啟動者；尤其還有最強產業招商副市長羅達生的協助，在訪談中說到市政重開機，陳其邁似乎已看到高雄「後發先至」的成果了。

被問到對現階段施政的看法？陳其邁抿嘴沉思了一下，他說「2年前選舉落敗、心想已經沒有下一步了」；峰迴路轉的人生道路，他說：「我很珍惜這一步；顧高雄、做不好就很對不起大家了」。

對比過去在行政院服務的工作，陳其邁說「在中央做決策壓力很大、當市長是柴米油鹽的事」，常忙到晚上8、9時才吃飯，難得和家人一起用餐；回家後還要看數據做功課。訪談結束後，面對記者不經意一句「市長是勞心勞力的事」，陳其邁不嫌累，他說「有時小米（寵物貓）來撒嬌也是一種紓壓、療癒！」

陳其邁 行政院 半導體

延伸閱讀

六都只高雄無職棒隊！ 陳其邁：先與企業和中職規畫

高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

高雄議員盼蘇揆不要「衝」下台 陳其邁：蘇揆非常努力

陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限

相關新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現未爆彈，儘管部分未爆彈已交由陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回，但居民又陸續...

影／5G AIoT國際大聯盟高雄成軍！微軟思科等大廠雲集高雄

高雄市長陳其邁力推的「5G AIoT國際大聯盟」，今天在高雄展覽館成軍，包括台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AW...

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

高雄市經發局為了幫助夜市商圈行銷，以180萬元活動費舉辦5場促銷活動，本月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但實際上是...

經濟日報幸福指數調查 高市府：調查時市長剛上任

經濟日報「2020縣市幸福指數大調查」公布結果，高雄排名第17，僅贏過雲林縣、基隆市、嘉義縣。高雄市新聞局長董建宏表示，...

枋寮石頭營未爆彈！議員要停工 業者：該處非工程區

屏東枋寮鄉新開村二戰遺跡石頭營陸續發現未爆彈，消息露出後，引起附近居民恐慌。屏東縣議員蔣月惠今天再度號召文史工作團體與當...

岡山社會住宅3房租金破萬 高市藍綠議員齊喊「太貴！」

台北市社會住宅的3房型租金4萬元引發外界譁然，北高雄第一處社會住宅明年6月將在岡山動工，高市府都發局長楊欽富今天下午赴預...

屏東縣議員鄭雙銓賄選解職 江維屏遞補今宣誓

國民黨屏東縣議員鄭雙銓涉買票，法院判決當選無效定讞遭解職，由落選頭民進黨縣議員江維屏遞補，今下午舉行宣誓。鄭雙銓是本屆屏...

高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

高雄市副市長史哲昨天公開高雄2021跨百光年主視覺，他今天表示，將從12月24日展演到明年1月3號，以定幕劇形式，每半小...

為增大學生行走安全 高雄交通局改善3科大周邊交通

高雄市交通局為了進一步維護學生交通安全，修正改善正修科大、樹德科大及輔英科大周邊道路的槽化線、轉彎線及導引線，也增設行人...

南部位於下風處稍有汙染物累積 午後臭氧濃度易上升

空品監測網指出，今日受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積；午...

台華輪變郵輪 「鍍金夕陽」首航

受疫情影響，郵輪跳島與環島行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸任務，昨起推出從高雄港出發的「鍍金夕陽」...

明年原鄉道路改善工程 屏東5件

原民會主委夷將・拔路兒昨天到屏東縣泰武鄉關心道路改善工程，其中佳平到舊武潭聯絡道路是通往北大武山重要路線，也肩負觀光、農...

熱門新聞

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

社宅8年5萬戶 柯文哲坦承政見吹牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。