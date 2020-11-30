鏈結南高科技廊 高市產業園區開發展效率

布局產業，高市府看好從南科、路科、橋科串連加工出口區楠梓園區將形成南台灣最重要的科技產業縱軸。對於擴廠土地需求，陳其邁上任2個月內解決仁武產業園區棘手的土地協商。

高雄市長陳其邁補選就職百日前接受中央社專訪，談到19日動工的仁武產業園區，他樂道很多可能不被人知且重要的產業在高雄市扎根；有天上飛的波音、地上跑的雙B、美國航太SPACEX火箭都有在地生產的零件。

當業者面對全世界產業供應鏈重組之際要加碼投資或擴廠有土地需求，所以市府攜手台糖公司以2個月時間解決仁武產業園區土地協商。上任以來「緊緊緊」高效能行事風格，陳其邁說，就從縮短會議流程做起，他主持的會議就是要排除障礙、明快決策。

仁武產業園區在陳其邁上任2個月就完成土地協商，他說得很起勁，也細數園區產業的亮點及先進製程的優勢。

仁武園區產業用地面積約48公頃，將引進低耗能、低污染產業，有電子、電腦、運輸工具、金屬製品等，市府預估可帶來逾242億的年產值，並提供6300個工作機會，規劃110年底廠商進駐建廠。

至於規模更大的橋頭科學園區開發案，占地164公頃可供設廠的橋科已經中央核准加速推動，市府更成立「橋頭科學園區專案推動小組」，希望配套方案有助於園區加速開發進程。

訪談中，陳其邁細說半導體業者的產值、擴廠計畫及異質整合的製程等，有助於讓半導體走向生態系成為一條「價值鏈」，隨著晶片、封測等業者的鏈結會帶進更多下游關聯產業進駐。

他舉國巨集團為例，除了在大發工業區有約200億元的投資案，還在橋科預訂逾2萬坪土地，將再投資百億元做備動元件高階製造中心；此外，日月光電子、智崴科技等業者也計畫擴廠，土地需求殷切等。

說到業者爭相投資搶地，陳其邁臉上綻放笑容，掐指算計著彷彿已看到從南科到橋科已成形科技廊道加值了高雄市的產業發展了。

為協助排除投資障礙，市府成立「投資高雄事務所」為廠商落腳橋頭科學園區提供專案服務諮詢；陳其邁估計橋科會有約1800億元年產值，可創造逾1萬個工作機會。

從北高雄產業談到橋科要引進半導體、智慧機械等創新科技，陳其邁大力行銷多家擁有厚實機械硬底子技術的企業；展望橋科的開發，市府訂出110年底供廠商選地設廠、111年7月申請建照、9月啟動建廠的時程表。

強調全力驅動產業升級、執政2年拚4年，過程一定會很辛苦；被問到在關鍵時刻扮演推手的角色，陳其邁直說「還要催促廖泰翔（經發局長）趕快去拜訪企業投資高雄，最好是『趕緊去挖柱仔腳』，引進更多的產業資金」。