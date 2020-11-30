馬祖潛在臨時工不足 淨灘人員招聘困難

行政院推動「向海致敬」計畫，守護各地海岸線，馬祖全年須聘僱70名清潔工作人員，目前僅應徵到4名。環資局表示，因條件不符合地方徵才需求，爭取新進人員面臨困難。

中央到地方透過向海致敬計畫共同守護海岸線，投入資金聘僱清潔人員，馬祖海漂垃圾多，連江縣環境資源局今年截至11月已處理約50噸海漂垃圾。向海致敬計畫全年須聘僱70名清潔工作人員，卻只應徵到4名，環資局長張壽華指出，因計畫條件不符合地方求職者需求，加上馬祖臨時工市場人才缺乏。

環資局表示，計畫經費限制聘僱淨灘清潔人員，70名人力需求本就超出馬祖臨時工人才量，環資局舉例，目前局內清潔人員約20名，各島要再尋找5名求職者都很困難。清潔公司福祥企業社也表示，南竿全島人力也難以徵聘到70名清潔人員。

環境資源局長張壽華表示，縣府財政須開源節流，目前環資局工作獎金新台幣3000元，低於各島鄉公所待遇3000至8000元，也影響爭取新進人員條件。

連江縣議員林明揚總質詢時指出，鄉公所與環資局聘僱清潔人員獎金福利不同，希望縣府研議措施達到同工同酬，提升工作人員福利。

張壽華表示，環保署工作獎金有規定，依照各縣市財政狀況，最高不能超過6000元，若縣府預算許可，將朝向同工同酬努力，提升工作人員權益，也能保障清潔人員工作士氣。