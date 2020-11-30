快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

馬祖潛在臨時工不足 淨灘人員招聘困難

中央社 / 連江縣30日電

行政院推動「向海致敬」計畫，守護各地海岸線，馬祖全年須聘僱70名清潔工作人員，目前僅應徵到4名。環資局表示，因條件不符合地方徵才需求，爭取新進人員面臨困難。

中央到地方透過向海致敬計畫共同守護海岸線，投入資金聘僱清潔人員，馬祖海漂垃圾多，連江縣環境資源局今年截至11月已處理約50噸海漂垃圾。向海致敬計畫全年須聘僱70名清潔工作人員，卻只應徵到4名，環資局長張壽華指出，因計畫條件不符合地方求職者需求，加上馬祖臨時工市場人才缺乏。

環資局表示，計畫經費限制聘僱淨灘清潔人員，70名人力需求本就超出馬祖臨時工人才量，環資局舉例，目前局內清潔人員約20名，各島要再尋找5名求職者都很困難。清潔公司福祥企業社也表示，南竿全島人力也難以徵聘到70名清潔人員。

環境資源局長張壽華表示，縣府財政須開源節流，目前環資局工作獎金新台幣3000元，低於各島鄉公所待遇3000至8000元，也影響爭取新進人員條件。

連江縣議員林明揚總質詢時指出，鄉公所與環資局聘僱清潔人員獎金福利不同，希望縣府研議措施達到同工同酬，提升工作人員福利。

張壽華表示，環保署工作獎金有規定，依照各縣市財政狀況，最高不能超過6000元，若縣府預算許可，將朝向同工同酬努力，提升工作人員權益，也能保障清潔人員工作士氣。

馬祖 求職 淨灘

延伸閱讀

守護地球之肺 珠海台商與150名義工淨灘

足球／國小迷你賽最終站 馬祖小將同樂

馬祖防衛據點 成功大學再造新動力

馬祖全球冷戰遺產一環 活化推動世界遺產潛力點

相關新聞

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現未爆彈，儘管部分未爆彈已交由陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回，但居民又陸續...

影／5G AIoT國際大聯盟高雄成軍！微軟思科等大廠雲集高雄

高雄市長陳其邁力推的「5G AIoT國際大聯盟」，今天在高雄展覽館成軍，包括台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AW...

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

高雄市經發局為了幫助夜市商圈行銷，以180萬元活動費舉辦5場促銷活動，本月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但實際上是...

經濟日報幸福指數調查 高市府：調查時市長剛上任

經濟日報「2020縣市幸福指數大調查」公布結果，高雄排名第17，僅贏過雲林縣、基隆市、嘉義縣。高雄市新聞局長董建宏表示，...

枋寮石頭營未爆彈！議員要停工 業者：該處非工程區

屏東枋寮鄉新開村二戰遺跡石頭營陸續發現未爆彈，消息露出後，引起附近居民恐慌。屏東縣議員蔣月惠今天再度號召文史工作團體與當...

岡山社會住宅3房租金破萬 高市藍綠議員齊喊「太貴！」

台北市社會住宅的3房型租金4萬元引發外界譁然，北高雄第一處社會住宅明年6月將在岡山動工，高市府都發局長楊欽富今天下午赴預...

屏東縣議員鄭雙銓賄選解職 江維屏遞補今宣誓

國民黨屏東縣議員鄭雙銓涉買票，法院判決當選無效定讞遭解職，由落選頭民進黨縣議員江維屏遞補，今下午舉行宣誓。鄭雙銓是本屆屏...

高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

高雄市副市長史哲昨天公開高雄2021跨百光年主視覺，他今天表示，將從12月24日展演到明年1月3號，以定幕劇形式，每半小...

為增大學生行走安全 高雄交通局改善3科大周邊交通

高雄市交通局為了進一步維護學生交通安全，修正改善正修科大、樹德科大及輔英科大周邊道路的槽化線、轉彎線及導引線，也增設行人...

南部位於下風處稍有汙染物累積 午後臭氧濃度易上升

空品監測網指出，今日受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積；午...

台華輪變郵輪 「鍍金夕陽」首航

受疫情影響，郵輪跳島與環島行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸任務，昨起推出從高雄港出發的「鍍金夕陽」...

明年原鄉道路改善工程 屏東5件

原民會主委夷將・拔路兒昨天到屏東縣泰武鄉關心道路改善工程，其中佳平到舊武潭聯絡道路是通往北大武山重要路線，也肩負觀光、農...

熱門新聞

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

社宅8年5萬戶 柯文哲坦承政見吹牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。