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從面對抗爭到復工 陳其邁談輕軌「感謝不同聲音」

中央社 / 中央社
高雄市長陳其邁。聯合報系記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁上任滿百日，外界關注高雄輕軌二階從沿線居民抗爭到復工過程。陳其邁接受中央社專訪說，「感謝決策過程中的不同聲音，這些都是在提醒市府謹慎面對解決問題。」

高雄輕軌二階工程異議路段為美術館路到大順路約7.3公里路線，沿線有居民質疑路幅太窄、噪音太大及影響救護車輛進出等。在停工近兩年後，捷運局透過交通動態模擬及優化路型改善，驗證結果都為正向，陳其邁11月10日宣布復工，同時下達2023年全線通車的命令。

這9項優化方案包括，異議路段北移至美術館園區內的優化路型，加大轉彎半徑（R30加大為50），維持既有美術館路車道數；最窄路段單線雙向，美術館中華一路至裕誠路約143公尺要採單線雙向維持雙向4車道；C24站和捷運紅線R13站區轉乘於臨大順路及龍文街開發基地建築退縮增加車道空間。

不過，關於決策過程的風險評估，以及面對反對民意要如何抗壓承擔。陳其邁接受中央社記者專訪時嚴肅表示，市府團隊盡全力化解各方的疑慮，希望能以提升安全、增進運輸效能的公共利益為最大目標。

陳其邁重申，輕軌復工的3個理由，包括整體城市的競爭力、民眾搭乘大眾運輸的權益，以及市府針對沿線民眾做民調的結果顯示有逾7成受訪者支持輕軌原路線復工。

他表示，輕軌二階美術館路及大順路段沿線民眾對於交通、停車議題的抗爭，導致在前市長韓國瑜市府時代宣布停建。因此自己上任後，秉持「面對問題、迎頭趕上」態度，審慎檢視民眾意見與研提解決對策。

他坦言，決策過程中最大的風險來自於對問題的不了解，因此要求市府應加緊召開跨局處會議並攜手專業團隊，用最嚴謹與謙卑的態度逐步解決、優化，透過科學客觀證據與社會對話，獲得人民信任。

秉持面對問題、一次解決的精神，訪談中陳其邁專注的手勢比劃動態模擬的過程，說明包括將輕軌路線北移到美術館園區內優化路型、拓寬東延龍德新路，並將月台改為單線雙向等措施，維持原有車道數，降低交通衝擊等。

至於居民擔心的停車問題，市府也指示在沿線內縮人行道，並興建提供數百個車位的停車場。直到親自看過動態模擬，確保交通衝擊降到最低，他才放心宣布「OK」，可以正式復工。

陳其邁說，高雄環狀輕軌路線可串連沿線各項重大建設，包含海洋文化及流行音樂中心、高雄港客運中心暨港務大樓整體開發計畫、高雄展覽館、高雄軟體科學園區、多功能經貿園區、中鋼總部等。輕軌成圓後，不管是串聯國際海空港口，或者是國內鐵路交通建設，將帶動未來百年發展。

陳其邁也提到，自己必須感謝輕軌二階決策過程中的不同聲音意見，這些都是在提醒市府應更謹慎面對，也要求市府以謙卑的態度，積極任事與民眾溝通、釐清疑慮，採取積極、負責任的態度，面對、解決問題。

高雄輕軌 陳其邁 美術館

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