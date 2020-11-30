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16輛回收車機具到位 金門添環保生力軍

中央社 / 金門縣30日電

在中央環保署與金門縣政府經費補助下，金門縣環保局最近新購置16輛資源回收車輛及機具，贈車儀式下午在環保公園舉行，五鄉鎮長到場，開心笑稱要把新車直接開回去。

贈車儀式由副縣長黃怡凱主持，黃怡凱感謝環保署對金門環保工作的支持，將資源回收車及機具撥贈五鄉鎮公所使用，期待資源回收車及機具發揮功能，維護整潔的金門。他同時嘉勉各鄉鎮公所推動資源回收工作、環境維護辛勞。

環保局長楊建立表示，金門縣自2017年9月3日起鄉鎮公所嚴格執行推動垃圾強制分類政策以來，垃圾量大幅降低而資源回收量持續增加，資源回收率也從2015年的41.11%大幅提升到2019年的54.11%，對資源回收清運車輛需求更加殷切。

楊建立表示，2020年度環保署補助金門縣新台幣2175萬餘元汰換老舊資源回收車12輛；另為加強執行各項清運及環境整理任務順遂，也爭取汰換各鄉鎮老舊機具共4輛，分別是挖土機、堆高機、垃圾車和掃街車各一輛，共1063萬元整。環保局希望這一批新車，提供鄉親更好的服務，也讓金門的環境更美好。

金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家和烈嶼鄉長洪若珊都出席贈車儀式，洪若珊並代表致詞，期盼縣府支持各鄉鎮擴建環保人員工作空間。看到嶄新的回收車，吳有家笑說，要自己把車開回去。

此外，環保局表示，今年度同時爭取中央補助購置履帶式大型廢棄物破碎機一台、挖土機兩台及駕駛式割草車7台，補助總經費高達3034萬元，預定在今年完成交貨；到時將提升金門縣環境及巨大廢棄物處理效能，讓環保工作向前更邁進一步。

金門 資源回收

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