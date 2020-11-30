枋寮石頭營未爆彈！議員要停工 業者：該處非工程區

屏東枋寮鄉新開村二戰遺跡石頭營陸續發現未爆彈，消息露出後，引起附近居民恐慌。屏東縣議員蔣月惠今天再度號召文史工作團體與當地居民前往光電工程抗議，並揚言封路要求廠商停工，以此捍衛工人與居民安全。對此，業者回應，施工至今都未發現未爆彈，且未爆彈發現地並非工程區，為確保施工安全，未來也會找相關單位勘查排除危險。

近期因能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，由於施工範圍可能有與二戰遺跡石頭營範圍高度重疊，引起文史工作團隊、屏東縣議員甚至立委關注，並要求相關單位應加速文資審議程序，以免因光電開發而破壞文化資產。

然而，近期有民眾在枋寮鄉新開村二戰遺跡石頭營周圍陸續發現未爆彈，截至目前為止已找到7顆疑似國軍的60迫砲彈，消息露出後，引起當地居民恐慌。蔣月惠也再度號召文史工作團體與當地居民，今天下午前往光電工程區抗議，並揚言封路要求廠商停工，以此捍衛工人與居民安全。

關於未爆彈來源，有居民認為，可能是業者施工將填土堆放置此處，導致地底未爆彈裸露才會被發現。面對指控，業者回應，施工至今並未發現未爆彈，且未爆彈發現的區域，也並非現今光電區的施工範圍。

業者還說，施工的挖起的填土，仍用於恢復水保作業，不可能移置他處或任意棄置。

至於未爆彈發現區域將成為下個光電施工預定地，對此，業者並不否認，但業者強調，未爆彈發現地點，為三期工程，目前只進行到第一期，因此，並不會在短時間內到該處施工，未來也會通知相關機關先行處理，已確保施工環節合法與安全。