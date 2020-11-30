岡山社會住宅3房租金破萬 高市藍綠議員齊喊「太貴！」

台北市社會住宅的3房型租金4萬元引發外界譁然，北高雄第一處社會住宅明年6月將在岡山動工，高市府都發局長楊欽富今天下午赴預定地簡報，未來單人型、雙人型與三人型共708戶，三人房型每戶租金約落在1萬多元。高市議員陸淑美、黃秋媖與高閔琳齊聲喊貴，要求市府要把房價再壓低一點。

高雄市政府預計在未來3年內興建8千8百戶社會住宅，其中6千戶由內政部委託國家住都中心興建，預定地已經找妥。另方面，市府加碼在岡山、前鎮、大寮等三處基地興建2800戶，其中岡山是前眷村「大鵬九村」重劃地興建，位岡山文化中心附近。

都發局長楊欽富表示，岡山社會住宅基地總面積1.3公頃，一房60％、兩房30％、三房10％，總戶數708戶，樓高設定為10至15樓，預定明年6月動工，未來只租不賣，提供弱勢家庭優先入住，未來橋頭科學園區工作的年輕人可望用專案申請入住，房子租金依據市價打八折（每坪577元計算），單人房約5千多、三人房約1萬5千元。

日前北市社宅租金4萬元引發討論，以北高雄房價來說，國民兩黨市議員都覺得太貴，盼租金全數低於1萬元。高閔琳說，社宅租金跟橋頭青埔捷運站對面的新屋租金差不多，這樣太貴；黃秋媖說，服務處接獲很多年輕人詢問電話，社宅應添加托嬰托幼機構。副議長陸淑美則認為，希望租金再低一點，還要附設運動中心符合時下潮流。