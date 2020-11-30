聽新聞
test
0:00 / 0:00

岡山社會住宅3房租金破萬 高市藍綠議員齊喊「太貴！」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄第一處社會住宅明年將在岡山動工，市府都發局長楊欽富（左一）今天下午赴預定地簡報規畫進度。記者徐白櫻／攝影
北高雄第一處社會住宅明年將在岡山動工，市府都發局長楊欽富（左一）今天下午赴預定地簡報規畫進度。記者徐白櫻／攝影

台北市社會住宅的3房型租金4萬元引發外界譁然，北高雄第一處社會住宅明年6月將在岡山動工，高市府都發局長楊欽富今天下午赴預定地簡報，未來單人型、雙人型與三人型共708戶，三人房型每戶租金約落在1萬多元。高市議員陸淑美、黃秋媖與高閔琳齊聲喊貴，要求市府要把房價再壓低一點。

高雄市政府預計在未來3年內興建8千8百戶社會住宅，其中6千戶由內政部委託國家住都中心興建，預定地已經找妥。另方面，市府加碼在岡山、前鎮、大寮等三處基地興建2800戶，其中岡山是前眷村「大鵬九村」重劃地興建，位岡山文化中心附近。

都發局長楊欽富表示，岡山社會住宅基地總面積1.3公頃，一房60％、兩房30％、三房10％，總戶數708戶，樓高設定為10至15樓，預定明年6月動工，未來只租不賣，提供弱勢家庭優先入住，未來橋頭科學園區工作的年輕人可望用專案申請入住，房子租金依據市價打八折（每坪577元計算），單人房約5千多、三人房約1萬5千元。

日前北市社宅租金4萬元引發討論，以北高雄房價來說，國民兩黨市議員都覺得太貴，盼租金全數低於1萬元。高閔琳說，社宅租金跟橋頭青埔捷運站對面的新屋租金差不多，這樣太貴；黃秋媖說，服務處接獲很多年輕人詢問電話，社宅應添加托嬰托幼機構。副議長陸淑美則認為，希望租金再低一點，還要附設運動中心符合時下潮流。

聽取各界意見後，楊欽富說，租金是依據建築成本來估算，先期規畫時會重新檢討定價，另與交通局討論有無必要增加停車空間。

岡山「大鵬九村」位岡山文化中心附近，拆除後進行土地重劃，未來將在1.3公頃用地上興建708戶社會住宅。記者徐白櫻／攝影
岡山「大鵬九村」位岡山文化中心附近，拆除後進行土地重劃，未來將在1.3公頃用地上興建708戶社會住宅。記者徐白櫻／攝影
岡山社會住宅基地總面積1.3公頃，樓高設定為10至15樓，預定明年6月動工，未來只租不賣。記者徐白櫻／翻攝
岡山社會住宅基地總面積1.3公頃，樓高設定為10至15樓，預定明年6月動工，未來只租不賣。記者徐白櫻／翻攝

岡山 社會住宅 社宅

延伸閱讀

李進勇：選務電子化 第一步是公投電子連署

陳致中、黃捷罷免案進度 中選會：查對中

民眾遲收拜票簡訊 高閔琳遭檢舉挨罰50萬喊冤

高市都審作業新制上路 6成開發案審議時間將縮64%

相關新聞

影／5G AIoT國際大聯盟高雄成軍！微軟思科等大廠雲集高雄

高雄市長陳其邁力推的「5G AIoT國際大聯盟」，今天在高雄展覽館成軍，包括台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AW...

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

高雄市經發局為了幫助夜市商圈行銷，以180萬元活動費舉辦5場促銷活動，本月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但實際上是...

岡山社會住宅3房租金破萬 高市藍綠議員齊喊「太貴！」

台北市社會住宅的3房型租金4萬元引發外界譁然，北高雄第一處社會住宅明年6月將在岡山動工，高市府都發局長楊欽富今天下午赴預...

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現未爆彈，儘管部分未爆彈已交由陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回，但居民又陸續...

屏東縣議員鄭雙銓賄選解職 江維屏遞補今宣誓

國民黨屏東縣議員鄭雙銓涉買票，法院判決當選無效定讞遭解職，由落選頭民進黨縣議員江維屏遞補，今下午舉行宣誓。鄭雙銓是本屆屏...

高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

高雄市副市長史哲昨天公開高雄2021跨百光年主視覺，他今天表示，將從12月24日展演到明年1月3號，以定幕劇形式，每半小...

為增大學生行走安全 高雄交通局改善3科大周邊交通

高雄市交通局為了進一步維護學生交通安全，修正改善正修科大、樹德科大及輔英科大周邊道路的槽化線、轉彎線及導引線，也增設行人...

南部位於下風處稍有汙染物累積 午後臭氧濃度易上升

空品監測網指出，今日受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積；午...

台華輪變郵輪 「鍍金夕陽」首航

受疫情影響，郵輪跳島與環島行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸任務，昨起推出從高雄港出發的「鍍金夕陽」...

明年原鄉道路改善工程 屏東5件

原民會主委夷將・拔路兒昨天到屏東縣泰武鄉關心道路改善工程，其中佳平到舊武潭聯絡道路是通往北大武山重要路線，也肩負觀光、農...

防路面天坑 高雄修雨汙水管線

雨、汙水管線一旦破損，遇大雨易導致路面塌陷，引發民怨。高雄市汙水管線長1500公里，市府巡查10年以上管線，將在3年內修...

大港潮起來！2020高雄青時尚大賞 魏子淵奪金賞

為激勵青年從事時尚設計產業，高雄市青年局舉辦首屆「2020高雄青時尚大賞-大港潮起來」，總收件數超過130件，選出10件...

熱門新聞

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。