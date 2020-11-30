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傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東議員蔣月惠徒手抓起兩顆未爆彈拍照。圖／蔣月惠提供
屏東議員蔣月惠徒手抓起兩顆未爆彈拍照。圖／蔣月惠提供

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現未爆彈，儘管部分未爆彈已交由陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回，但居民又陸續在附近發現未爆彈，屏東議員蔣月惠今天再度號召陳抗，並前往未爆彈發現的現場，還徒手抓取未爆彈，令同行的友人看傻眼。

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現2顆被黃土包覆外表繡蝕嚴重的未爆彈，隨後便立刻通報陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回處理，接著，當地居民再度返回現場查看，又陸續發現數顆未爆彈，令當地居民感到恐慌。

消息露出後，蔣月惠認為石頭營光電工程區附近發現未爆彈，有公共安全疑慮，今天再度邀集文史工作團隊，前往枋寮施工地點陳抗，並要求光電廠商應立即停工，以免危及當地居民與工人安危。

抗議活動開始前，蔣月惠再度前往未爆彈發現地點查看，隨後，又在現場發現另外兩顆未爆彈，蔣竟徒手抓起兩顆未爆彈拍照，此舉也讓同行友人看傻眼，更替她的行為捏了一把冷汗。

對此，蔣月惠抓取未爆彈一事相當坦然，只盼工電廠商應顧慮當地居民與工人安危，應即刻暫停施工。

屏東議員蔣月惠今天再度號召當地居民與文史工作團隊到枋寮石頭營光電工程區附近陳抗。記者陳弘逸／攝影
屏東議員蔣月惠今天再度號召當地居民與文史工作團隊到枋寮石頭營光電工程區附近陳抗。記者陳弘逸／攝影
屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡今天再度發現未爆彈。記者陳弘逸／攝影
屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡今天再度發現未爆彈。記者陳弘逸／攝影

蔣月惠 屏東 陳抗

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