傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現未爆彈，儘管部分未爆彈已交由陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回，但居民又陸續在附近發現未爆彈，屏東議員蔣月惠今天再度號召陳抗，並前往未爆彈發現的現場，還徒手抓取未爆彈，令同行的友人看傻眼。

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現2顆被黃土包覆外表繡蝕嚴重的未爆彈，隨後便立刻通報陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回處理，接著，當地居民再度返回現場查看，又陸續發現數顆未爆彈，令當地居民感到恐慌。

消息露出後，蔣月惠認為石頭營光電工程區附近發現未爆彈，有公共安全疑慮，今天再度邀集文史工作團隊，前往枋寮施工地點陳抗，並要求光電廠商應立即停工，以免危及當地居民與工人安危。

抗議活動開始前，蔣月惠再度前往未爆彈發現地點查看，隨後，又在現場發現另外兩顆未爆彈，蔣竟徒手抓起兩顆未爆彈拍照，此舉也讓同行友人看傻眼，更替她的行為捏了一把冷汗。