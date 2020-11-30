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屏東縣議員鄭雙銓賄選解職 江維屏遞補今宣誓
國民黨屏東縣議員鄭雙銓涉買票，法院判決當選無效定讞遭解職，由落選頭民進黨縣議員江維屏遞補，今下午舉行宣誓。鄭雙銓是本屆屏東縣議員因賄選案遭解職第3人，遭解職3人中，藍1席、綠2席，遞補3席都是民進黨。
民進黨縣議員江維屏，曾任兩屆縣議員、兩屆鹽埔鄉代表、一屆鹽埔鄉長。此屆（第19屆）屏東縣議員3名議員因賄選案遭解職，分別為民進黨籍潘淑真，由落選頭民進黨縣議員洪明江遞補；民進黨籍黃建溢，由民進黨籍利八魁遞補，與今天宣誓就職江維屏。
屏東縣議員有55席，其中第六選區的陳文弘參選恆春鎮長補選當選，第六選區議員席次缺額未達一半，不遞補、不補選。現有54席次，國民黨18席、民進黨15席、無黨籍20席，台灣團結聯盟黨1席。
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