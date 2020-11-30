屏東縣議員鄭雙銓賄選解職 江維屏遞補今宣誓

國民黨屏東縣議員鄭雙銓涉買票，法院判決當選無效定讞遭解職，由落選頭民進黨縣議員江維屏遞補，今下午舉行宣誓。鄭雙銓是本屆屏東縣議員因賄選案遭解職第3人，遭解職3人中，藍1席、綠2席，遞補3席都是民進黨。

民進黨縣議員江維屏，曾任兩屆縣議員、兩屆鹽埔鄉代表、一屆鹽埔鄉長。此屆（第19屆）屏東縣議員3名議員因賄選案遭解職，分別為民進黨籍潘淑真，由落選頭民進黨縣議員洪明江遞補；民進黨籍黃建溢，由民進黨籍利八魁遞補，與今天宣誓就職江維屏。