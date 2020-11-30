影／5G AIoT國際大聯盟高雄成軍！微軟思科等大廠雲集高雄

高雄市長陳其邁力推的「5G AIoT國際大聯盟」，今天在高雄展覽館成軍，包括台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等國際大廠齊聚高雄，與中華、遠傳等國內電信業者打造全台最完整的5G AIoT驗證與示範場域。高雄市府攜手經濟部和即將完工的台壽BOT大樓，打造「亞灣新創基地」，提供業者投資進駐。

「5G AIoT國際大聯盟」在高雄正式成軍，高雄市府攜手行政院、經濟部、國發會及NCC等中央單位，和台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等國際大廠，與中華、遠傳等國內電信業者，共同在亞洲新灣區打造完整的5G AIoT驗證與示範場域。這也是是高雄首個由中央與地方合作，引進國際加速器的新創孵育基地，將提供業者投資進駐環境。

「高雄市政府準備好了！」陳其邁說，現在是投資台灣的最好時機，5G AIoT產業正與時間賽跑，高雄提供端對端的驗證場域，園區有中央在政策強力支持，也會系統整合商、新創業者提出最好的運用，地方扮演堅強助攻角色，請大家相信高雄、相信台灣！

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，軟體開發是以去中心化的方式發展，吸引的不只是台灣軟體研發人才，還有國際回到台灣者。如果在台灣有很好的場域，有很好的題目，可以吸引到更多國際頂尖人才來台灣。

中華電信董事長謝繼茂表示，很高興參與亞灣新創基地，初期會投資5千萬用來建設園區的資、通訊設施，鋪設光纖網路，提供最好的通訊品質、建設雲端機房，跟國際知名廠商提供雲端服務。研發人力也會進駐，3年內提供500個就業機會。

行政院祕書長李孟諺表示，行政院全力支持5G AIoT產業，並看好亞洲新灣區的發展，在此設置國家級的新創園區，協助高雄產業發展。

台灣微軟總經理孫基康表示，台灣微軟也將與市府和在地的夥伴合作，台灣微軟希望帶動產業轉型需求，一起搭建雲端平台，將新創人才引進並留在高雄。