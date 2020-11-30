聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

中央社 / 高雄30日電
高雄市副市長史哲。聯合報系記者王昭月／攝影
高雄市副市長史哲。聯合報系記者王昭月／攝影

高雄市副市長史哲昨天公開高雄2021跨百光年主視覺，他今天表示，將從12月24日展演到明年1月3號，以定幕劇形式，每半小時呈現海陸空三向度的演出，「不單純是投影或光雕。」

今年適逢高雄改制百年，因為高雄市長陳其邁一句「#把高雄港點亮」，史哲昨天在臉書貼文「2021人家跨年，#高雄跨百」，並公開2021跨百光年主視覺，強調是「#跨百光年，不是巴斯光年」。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，跨年主視覺是點亮高雄的概念，但每次問史哲都吞吞吐吐，自己也很好奇，但有信心一定是非常精彩，一定要讓高雄市民驚豔。

史哲中午受訪時則指出，要把整個愛河灣、高雄港作為劇場的挑戰很大，包括愛河灣的海上也是舞台；簡單來說，從12月24日平安夜到明年1月3號，將以定幕劇形式呈現，每半個小時展演一次，整體是海陸空三向度的演出。

史哲表示，這個內容是高雄的歷史，不能單純說是投影或光雕，這次的跨百光年是一個綜合性展演，也集結了台灣最尖端的團隊在最短時間內產生；不過，再多的描述都不能代替大家親眼現場證實，所以再次提醒大家12月來高雄參與。

至於測試大概會花多少時間，史哲透露，從下週開始就要進行佈裝測試，但是12月24日會由市長陳其邁親自啟動長達2個週末的展演，過程中每半小時展演一次，非常值得大家一再觀賞。

他說，民眾最佳的觀賞地點之後會逐步公佈，每一個觀賞地點都有不同感受，民眾若能在不同地點一再觀賞是最好的。

高雄1920年從「打狗」改名，今年適逢高雄更名改制百年，陳其邁因而宣布推出「高雄一百」系列活動，推動高雄文藝復興，希望呈現港都百年發展軌跡。

陳其邁 高雄市 愛河

延伸閱讀

高雄議員盼蘇揆不要「衝」下台 陳其邁：蘇揆非常努力

陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限

高雄市新住民會館今揭牌 陳其邁：未來一區一據點

高雄嬰兒死亡率高 陳其邁：看風險在哪、加以改善

相關新聞

影／5G AIoT國際大聯盟高雄成軍！微軟思科等大廠雲集高雄

高雄市長陳其邁力推的「5G AIoT國際大聯盟」，今天在高雄展覽館成軍，包括台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AW...

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

高雄市經發局為了幫助夜市商圈行銷，以180萬元活動費舉辦5場促銷活動，本月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但實際上是...

岡山社會住宅3房租金破萬 高市藍綠議員齊喊「太貴！」

台北市社會住宅的3房型租金4萬元引發外界譁然，北高雄第一處社會住宅明年6月將在岡山動工，高市府都發局長楊欽富今天下午赴預...

傻眼！枋寮石頭營發現未爆彈 屏東議員徒手抓彈拍照

屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡，昨天上午有民眾發現未爆彈，儘管部分未爆彈已交由陸軍八軍團未爆彈處理小組帶回，但居民又陸續...

屏東縣議員鄭雙銓賄選解職 江維屏遞補今宣誓

國民黨屏東縣議員鄭雙銓涉買票，法院判決當選無效定讞遭解職，由落選頭民進黨縣議員江維屏遞補，今下午舉行宣誓。鄭雙銓是本屆屏...

高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

高雄市副市長史哲昨天公開高雄2021跨百光年主視覺，他今天表示，將從12月24日展演到明年1月3號，以定幕劇形式，每半小...

為增大學生行走安全 高雄交通局改善3科大周邊交通

高雄市交通局為了進一步維護學生交通安全，修正改善正修科大、樹德科大及輔英科大周邊道路的槽化線、轉彎線及導引線，也增設行人...

南部位於下風處稍有汙染物累積 午後臭氧濃度易上升

空品監測網指出，今日受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積；午...

台華輪變郵輪 「鍍金夕陽」首航

受疫情影響，郵輪跳島與環島行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸任務，昨起推出從高雄港出發的「鍍金夕陽」...

明年原鄉道路改善工程 屏東5件

原民會主委夷將・拔路兒昨天到屏東縣泰武鄉關心道路改善工程，其中佳平到舊武潭聯絡道路是通往北大武山重要路線，也肩負觀光、農...

防路面天坑 高雄修雨汙水管線

雨、汙水管線一旦破損，遇大雨易導致路面塌陷，引發民怨。高雄市汙水管線長1500公里，市府巡查10年以上管線，將在3年內修...

大港潮起來！2020高雄青時尚大賞 魏子淵奪金賞

為激勵青年從事時尚設計產業，高雄市青年局舉辦首屆「2020高雄青時尚大賞-大港潮起來」，總收件數超過130件，選出10件...

熱門新聞

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

影／中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。