高雄跨百光年主視覺亮相 史哲：定幕劇不只是光雕

高雄市副市長史哲昨天公開高雄2021跨百光年主視覺，他今天表示，將從12月24日展演到明年1月3號，以定幕劇形式，每半小時呈現海陸空三向度的演出，「不單純是投影或光雕。」

今年適逢高雄改制百年，因為高雄市長陳其邁一句「#把高雄港點亮」，史哲昨天在臉書貼文「2021人家跨年，#高雄跨百」，並公開2021跨百光年主視覺，強調是「#跨百光年，不是巴斯光年」。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，跨年主視覺是點亮高雄的概念，但每次問史哲都吞吞吐吐，自己也很好奇，但有信心一定是非常精彩，一定要讓高雄市民驚豔。

史哲中午受訪時則指出，要把整個愛河灣、高雄港作為劇場的挑戰很大，包括愛河灣的海上也是舞台；簡單來說，從12月24日平安夜到明年1月3號，將以定幕劇形式呈現，每半個小時展演一次，整體是海陸空三向度的演出。

史哲表示，這個內容是高雄的歷史，不能單純說是投影或光雕，這次的跨百光年是一個綜合性展演，也集結了台灣最尖端的團隊在最短時間內產生；不過，再多的描述都不能代替大家親眼現場證實，所以再次提醒大家12月來高雄參與。

至於測試大概會花多少時間，史哲透露，從下週開始就要進行佈裝測試，但是12月24日會由市長陳其邁親自啟動長達2個週末的展演，過程中每半小時展演一次，非常值得大家一再觀賞。

他說，民眾最佳的觀賞地點之後會逐步公佈，每一個觀賞地點都有不同感受，民眾若能在不同地點一再觀賞是最好的。

高雄1920年從「打狗」改名，今年適逢高雄更名改制百年，陳其邁因而宣布推出「高雄一百」系列活動，推動高雄文藝復興，希望呈現港都百年發展軌跡。