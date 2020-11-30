快訊

一次拔20顆牙釀死？ 醫療糾紛報導背後沒說的事

南投奧萬大傳巴士翻覆 1人命危、20人輕重傷

六合夜市辦桌僅發50份小吃惹怨 高市府檢討懲處

中央社 / 高雄30日電

高雄市經發局在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，但因活動僅發放50份夜市小吃，引發民眾抱怨。高雄市長陳其邁與經發局長廖泰翔今天都承認疏失，允諾檢討並懲處相關人員。

高雄市政府經濟發展局28日舉辦「好人好市」系列活動，在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但現場不但沒擺桌，免費請客的木瓜牛奶也只有每人一小杯，引發民眾抱怨，高雄市議員陳若翠也批評活動是「騙騙騙」。

議員李雅靜則在上午總質詢時指責市府，明明用「辦桌」宣傳，卻只有3張桌子的大小，並僅發50份小吃。

對此，廖泰翔表示，系列活動標案從5月開始，總經費新台幣180萬元，要辦5場，六合夜市是第4場，在跟管委會、民眾溝通上，還有活動設計，「會檢討懲處」。

陳其邁上午出席市政總質詢，並接受媒體聯訪表示，他對活動也很不滿意，要求經發局要檢討懲處，假如活動的過程輕忽、做得不理想，那就要檢討，「那對相關人員要進行懲處」。

六合夜市 高雄市 辦桌

延伸閱讀

高雄議員盼蘇揆不要「衝」下台 陳其邁：蘇揆非常努力

陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限

高雄市新住民會館今揭牌 陳其邁：未來一區一據點

高雄嬰兒死亡率高 陳其邁：看風險在哪、加以改善

相關新聞

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

高雄市經發局為了幫助夜市商圈行銷，以180萬元活動費舉辦5場促銷活動，本月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但實際上是...

南部位於下風處稍有汙染物累積 午後臭氧濃度易上升

空品監測網指出，今日受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積；午...

台華輪變郵輪 「鍍金夕陽」首航

受疫情影響，郵輪跳島與環島行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸任務，昨起推出從高雄港出發的「鍍金夕陽」...

明年原鄉道路改善工程 屏東5件

原民會主委夷將・拔路兒昨天到屏東縣泰武鄉關心道路改善工程，其中佳平到舊武潭聯絡道路是通往北大武山重要路線，也肩負觀光、農...

防路面天坑 高雄修雨汙水管線

雨、汙水管線一旦破損，遇大雨易導致路面塌陷，引發民怨。高雄市汙水管線長1500公里，市府巡查10年以上管線，將在3年內修...

大港潮起來！2020高雄青時尚大賞 魏子淵奪金賞

為激勵青年從事時尚設計產業，高雄市青年局舉辦首屆「2020高雄青時尚大賞-大港潮起來」，總收件數超過130件，選出10件...

北高雄家扶中心辦歲末慈幼會 中油公司大方送98萬紅包

進入歲末年終之際，北高雄家扶中心今天在岡山農工舉辦「第33屆歲末寒冬暖流慈幼大會」，540戶1800人出席活動，今年主題...

居民健走驚見 枋寮石頭營二戰遺跡周圍有3顆未爆彈

有民眾在屏東枋寮鄉新開村石頭營二戰遺跡發現2顆被黃土包覆的未爆彈，民眾見狀，立刻通報有關單位協處，該砲彈究竟是練習彈或實...

屏東縣泰武鄉萬安部落聯絡道 路面下沉裂縫變大

屏東縣泰武鄉萬安部落聯絡道路，近年出現路面下沉落差，道路損壞約長20公尺、寬10公尺範圍，裂縫愈來愈大，電線桿傾斜，鄉公...

台灣中油與家扶辦寒冬暖流慈幼大會 贈實用小家電暖心

台灣中油公司煉製事業部與北高雄家扶中心，今天舉辦「歲末寒冬暖流慈幼大會」，分送小家電給扶助家庭。煉製事業部執行長徐漢表示...

綠電搶綠地挨批 經協商屏東市永新公園光電板將拆除

屏東市永新公園綠地蓋上光電板，引起居民不滿，屏東縣議員李世斌還在縣議會總質詢批評，推動綠能不應胡搞瞎搞。屏東縣長潘孟安表...

陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限

中國國民黨主席江啟臣今天參加台中市黨慶活動，他受訪指出，國民黨14位縣市長民調滿意度高且相對穩定，因地方首長往對的方向努...

熱門新聞

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

台中捷運暫無法恢復試營運 又發現6輛連結器有問題

中捷7列問題車廂均日本原裝 議員飆：川崎重工是慣犯

剪髮30元 佛心理髮店隱身彰化伸港小巷

誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

中捷日本原裝車廂故障率高 盧秀燕：要北捷查水落石出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。