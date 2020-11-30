六合夜市辦桌僅發50份小吃惹怨 高市府檢討懲處

高雄市經發局在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，但因活動僅發放50份夜市小吃，引發民眾抱怨。高雄市長陳其邁與經發局長廖泰翔今天都承認疏失，允諾檢討並懲處相關人員。

高雄市政府經濟發展局28日舉辦「好人好市」系列活動，在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但現場不但沒擺桌，免費請客的木瓜牛奶也只有每人一小杯，引發民眾抱怨，高雄市議員陳若翠也批評活動是「騙騙騙」。

議員李雅靜則在上午總質詢時指責市府，明明用「辦桌」宣傳，卻只有3張桌子的大小，並僅發50份小吃。

對此，廖泰翔表示，系列活動標案從5月開始，總經費新台幣180萬元，要辦5場，六合夜市是第4場，在跟管委會、民眾溝通上，還有活動設計，「會檢討懲處」。

陳其邁上午出席市政總質詢，並接受媒體聯訪表示，他對活動也很不滿意，要求經發局要檢討懲處，假如活動的過程輕忽、做得不理想，那就要檢討，「那對相關人員要進行懲處」。