高市稽查抽驗液蛋製造業 2家未聘任衛生管理人員遭罰

高雄市政府衛生局執行「液蛋製造業專案稽查」，針對11家液蛋製造業的環境、人員衛生、製程管理、品保制度及標示進行稽查。衛生局表示，有4家業者經限期改善後已複查合格，另有2家業者未依規定聘用核備衛生管理人員，依規定裁罰3萬元並令業者改善完成。

衛生局表示，這次抽驗11件原料蛋、2件殺菌液蛋及21件未殺菌液蛋，總計34件檢體，並依檢驗類型檢驗抗生素類、動物用藥、農藥殘留、沙門氏菌及生菌數等項目，檢驗結果都符合規定。

衛生局表示，有4家業者現場作業使用的原物料，未離地放置、冷藏庫未有溫度紀錄、原料雞蛋進廠無驗收紀錄，未有原料驗收紀錄、未有廢棄物清運紀錄、未有製程紀錄、從業人員未每年一次健康檢查、缺產品回收計畫等缺失。

依食品安全衛生管理法規定，「應置衛生管理人員之食品製造工廠類別及規模」的規定，液蛋製造業符合具工廠登記、且食品從業人員5人以上者，依規定應設置食品衛生管理人員並向衛生局核備，這次稽查的業者中，有6家是符合需聘任衛生管理人員規定的業者，但有2家未依規定聘請食品衛生管理人員，衛生局已依法行政裁處3萬元罰鍰。