誇大促銷六合夜市「辦桌免費吃」惹民怨 高市府祭懲處

高雄市經發局為了幫助夜市商圈行銷，以180萬元活動費舉辦5場促銷活動，本月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」，但實際上是主辦單位準備50份夜市小吃讓民眾「品嘗」，惹得民眾抱怨連連，高雄市長陳其邁和經發局長廖泰翔今天都表示市府有疏失，會檢討並懲處相關人員。

議員李雅靜今天在總質詢時指責市政府，明明用「辦桌」宣傳，卻是發送幾十份小吃，這次活動經費到底是多少？請經發局把相關資料送給她。

廖泰翔說，這是系列活動，總經費180萬元，要辦5場，六合夜市是第4場。

市議員陳若翠昨天即在臉書批判這次六合夜市的「辦桌免費吃」是「騙騙騙」。陳其邁上午受訪時被問到此事，強調他對此事也很不滿意，已要求經發局要檢討懲處；假如在活動的過程輕忽、做得不理想，那就要檢討，對相關人員要進行懲處。