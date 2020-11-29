大港潮起來！2020高雄青時尚大賞 魏子淵奪金賞

為激勵青年從事時尚設計產業，高雄市青年局舉辦首屆「2020高雄青時尚大賞-大港潮起來」，總收件數超過130件，選出10件決選團隊，今天下午決賽，舞台走秀，5點20分由市長陳其邁頒獎。青年局並提供企業媒合、快閃空間進駐、聯名合作等機會，讓設計競賽串聯相關產業。金賞得主為魏子淵，作品「北柴山-西北之向」

得獎名單如下--金賞：魏子淵〈北柴山-西北之向〉；設計賞：廖家平〈春氣〉；創新賞：王建凱、李昭儀〈SEE WAVE〉；人氣獎：陳立修〈MASSMESSMESSAGES〉。

高雄市府青年局長張以理表示，為激勵青年從事時尚設計產業，發展青年創新創意融合時尚潮流，實現設計創業理想，青年局舉辦首屆「高雄青時尚大賞──大港潮起來Kaohsiung Youth Fashion Award-KYFA」設計競賽。8月14日起報名徵件開始，至9月26日截止收件，9月29日辦理記者會揭曉入圍名單，總收件數超過130件，選出10件決選團隊，今天舉辦決賽舞台。活動總獎金最高40萬元，並提供企業媒合、快閃空間進駐、聯名合作等機會，讓設計競賽串聯相關產業，凝聚設計能量，並提供設計青年更多的舞台與連結機會。

高雄青時尚大賞評審主席黃子佼表示，今年作品充分融入高雄元素，參賽者的作品令人驚喜、感動，值得支持。