北高雄家扶中心辦歲末慈幼會 中油公司大方送98萬紅包

進入歲末年終之際，北高雄家扶中心今天在岡山農工舉辦「第33屆歲末寒冬暖流慈幼大會」，540戶1800人出席活動，今年主題定為「愛匯家扶傳遞幸福」，16位來賓與扶幼委員背負外送箱到舞台，並將外送箱排出家的外型，象徵性將各式實用家電與生活日用品送給弱勢家庭。

台灣中油公司長年支持北高雄家扶中心，今天慈幼活動特別安排禮品授證儀式，中油公司執行長徐漢將象徵實用生活好禮的三大圖卡帶上舞台，並將圖卡贈送給揹著中油禮物袋的勤奮自強家庭家長代表接受，儀式簡單溫馨。家扶中心指出，中油煉製事業部共捐贈98萬元大紅包，用來購買烤箱、電風扇、烤箱等實用小家電。

高市府社會局副局長葉玉如表示，北高雄家扶中心照顧與陪伴弱勢家庭33年，付出受到各界肯定，另方面，經濟不景氣，感謝企業愛心不落人後，即時送暖給社會弱勢家庭，堪稱為社會愛心企業表率。

北高雄家扶中心指出，家扶基金會慶祝成立70周年，明年將舉辦「家扶70心無限音樂會」，北高雄巴楠花打擊樂、巴楠花合唱團及茂林國小魯凱歌謠隊三支才藝隊脫穎而出，明年1月31日將站上國父紀念館舞台表演，歡迎社會大眾至ibon購票支持。