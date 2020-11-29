屏東縣泰武鄉萬安部落聯絡道 路面下沉裂縫變大

屏東縣泰武鄉萬安部落聯絡道路，近年出現路面下沉落差，道路損壞約長20公尺、寬10公尺範圍，裂縫愈來愈大，電線桿傾斜，鄉公所評估道路改善工程經費約870萬，泰武鄉長邱登星今趁原民會主委夷將・拔路兒到泰武鄉現勘其他工程時提出爭取，屏縣府原民處表示，已安排在12月3日會勘。

邱登星說，通往萬安部落唯一道路近年來出現路面下沉，裂縫落差愈來愈大，還有部落族人、遊客時，經過時測量裂縫情況。

邱登星說，萬安部落聯絡道路，靠近萬安溪，經過下雨沖刷，加上今年萬安國小重建校舍，重機具經過等，下陷情況日益嚴重，落差大，公所評估，道路修復從河床到路面，所需經費870多萬元，希望爭取相關經費修復。