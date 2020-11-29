聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣泰武鄉萬安部落聯絡道 路面下沉裂縫變大
屏東縣泰武鄉萬安部落聯絡道路，近年出現路面下沉落差，道路損壞約長20公尺、寬10公尺範圍，裂縫愈來愈大，電線桿傾斜，鄉公所評估道路改善工程經費約870萬，泰武鄉長邱登星今趁原民會主委夷將・拔路兒到泰武鄉現勘其他工程時提出爭取，屏縣府原民處表示，已安排在12月3日會勘。
邱登星說，通往萬安部落唯一道路近年來出現路面下沉，裂縫落差愈來愈大，還有部落族人、遊客時，經過時測量裂縫情況。
邱登星說，萬安部落聯絡道路，靠近萬安溪，經過下雨沖刷，加上今年萬安國小重建校舍，重機具經過等，下陷情況日益嚴重，落差大，公所評估，道路修復從河床到路面，所需經費870多萬元，希望爭取相關經費修復。
「萬一塌下去，就沒有回家的路」邱登星說，近3、4年發現路面下沉，裂縫愈來愈大，連電線桿都傾斜。縣府原民處指出，萬安部落聯絡道路改善工程，縣府收到公所提報計畫工程，預計12月3日現場會勘。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言