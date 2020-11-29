原民會核定110年度首波原鄉道路改善工程 屏東有5件

原民會主委夷將・拔路兒Icyang·Parod今到屏東縣泰武鄉現勘，說明核定110年度首波部落聯絡道路改善工程補助屏東縣共5800萬工程經費，其中佳平村佳平舊武潭聯絡道路改善工程，泰武鄉長邱登星說，這條道路是遊客、泰武村民重要幹道，今年度舊武潭到舊泰武、佳興到舊泰武的聯絡道路已完成，屆時此路段道路改善工程完工後，可串連泰武鄉觀光路線，提高通行安全。

夷將・拔路兒、立委伍麗華、邱登星等人今到場會勘，選在道路改善工程中擋土牆崩壞點，了解道路現況；鄉公所指出，佳平村佳平舊武潭聯絡道路改善工程，起點從泰武消防分隊到舊武潭逍遙山莊，全長7.61公里，總工程經費2857萬，原民會補助2571萬，施工項目包括道路刨除、路基修繕、道路反射鏡與擋土牆修繕，提高通行安全，提升農產品輸出效益，觀光旅遊經濟效益。

立委伍麗華說，這條道路蜿蜒是泰武鄉觀光產業主動脈，連接唯一仍在深山的佳興村，不能讓佳興村變成遺落珍珠。

這段聯絡道路，是通往北大武山登山口道路之一，也是單車族騎單車、練體力路線之一，也是往咖啡種植區、工藝坊與景觀餐聽位置，但大部分路段路面損壞，坑洞多，路面起伏大，有單車族形容「很爛一條道路」，希望工程改善提高安全性。

夷將・拔路兒說，原鄉道路是部落通勤就學、醫療救護與各項產業的交通命脈，原民會為提升原鄉部落聯絡道路品質與用路安全，促進部落經濟發展，110年度爭取公共建設預算編列「原住民族部落特色道路改善計畫」，經費共7.426億，原民會針對各地方政府所提報的改善需求案件，持續派員現地勘查，盡速完成審查與下一階段核定作業，滿足原鄉各部落聯絡道路改善需求。