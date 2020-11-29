台灣中油與家扶辦寒冬暖流慈幼大會 贈實用小家電暖心

台灣中油公司煉製事業部與北高雄家扶中心，今天舉辦「歲末寒冬暖流慈幼大會」，分送小家電給扶助家庭。煉製事業部執行長徐漢表示，中油贊助此活動今年已第19年，今年贊助98萬元贈送烤箱、電風扇等愛心物資給扶助家庭，「中油有愛、家扶有情、岡山有溫暖！」

徐漢與高雄廠廠長楊進國、行政室主任胡漢鯤、行政室副任林麗玲、公關組經理顏清瑞等人到場，發送烤箱、電風扇、炒菜鍋等，給北高雄家扶中心扶助的貧困弱勢兒童、少年及其家庭，受惠的有2657戶、4665名扶助對象。

北高雄家扶中心扶幼主委陳明和表示，感謝中油公司捐贈近百萬元購買實用小家電，贈送給家扶中心的扶助家庭，也讓這些家庭感到滿滿的愛。今天活動有500名義工協助，以及社會各界出錢出力，順利舉辦此次歲末園遊會寒冬送暖慈幼大會。