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綠電搶綠地挨批 經協商屏東市永新公園光電板將拆除
屏東市永新公園綠地蓋上光電板，引起居民不滿，屏東縣議員李世斌還在縣議會總質詢批評，推動綠能不應胡搞瞎搞。屏東縣長潘孟安表示，該案今年7月已退件，但不知為何還會出現，此外，潘也強調，支持綠能，但不能無限上綱。對此，屏東市公所日前召開說明會，決議將於農曆春節前拆除，恢復公園原貌。
屏東市公所原本期望，將永城活動中心周遭做為太陽能光電示範點，於是在永新公園綠地興建太陽能板，並將後方部分空地，作為涼亭遮蔭遮雨的地方。
豈料，完工後，光電板過低有壓迫感，還覆蓋公園綠地與底下造景，遭批「占綠地種綠電」。經民眾抱怨，與李世斌在縣議會總提出質疑，經多方反應，屏東市公所於27日召集廠商、代表及里長到場會勘。
對於永新公園綠地興建太陽能板一事，導致民眾觀感不佳，市公所決議，將於農曆春節前完成拆除，並恢復公園綠地。對此，市公所強調，未來設立光電板選址，及相關設計會配合地形地貌，並顧及地方需求。
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