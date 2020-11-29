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陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限
中國國民黨主席江啟臣今天參加台中市黨慶活動，他受訪指出，國民黨14位縣市長民調滿意度高且相對穩定，因地方首長往對的方向努力，民調不是憑空而來的。媒體問到陳其邁民調是最不受歡迎的六都市長，藍營是否再光復高雄？江啟臣表示，國民黨不會設定上限，會往好的方向更努力，他強調，執政黨不要罔視民意「去菜市場走一趟就知道民意了。」
國民黨民調回溫，主席江啟臣今受訪，媒體問原因？江啟臣說，民調的成果不會是憑空而來，國民黨中央也陸續民調，結果14名執政縣市長滿意度高且相對穩定，這顯示國民黨地方首長做對了，以有感的政策回應民意期待。他說，縣市長是跟自己比，思考如何比現在更好，因為「選民的檢視不會停止！」
江啟臣說，國民黨在中央是在野黨，須扮好在野角色，他私下也常與地方首長連絡，了解地方需協助事項，實實在在反映民意。民進黨不要把在野當成塑膠，去菜市場走一趟就知道現在民意所在「這都與民調反映一致。」
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