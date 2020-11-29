快訊

秋冬專案前返國潮 陳時中：確診增不可避免、嚴陣以待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席江啟臣（右）指藍營執政縣市長往對的方向施政，民調領先且穩定。 圖（中）為台中市長盧秀燕、左為台中市前副議長陳天汶。圖／國民黨中央黨部提供
國民黨主席江啟臣（右）指藍營執政縣市長往對的方向施政，民調領先且穩定。 圖（中）為台中市長盧秀燕、左為台中市前副議長陳天汶。圖／國民黨中央黨部提供

中國國民黨主席江啟臣今天參加台中市黨慶活動，他受訪指出，國民黨14位縣市長民調滿意度高且相對穩定，因地方首長往對的方向努力，民調不是憑空而來的。媒體問到陳其邁民調是最不受歡迎的六都市長，藍營是否再光復高雄？江啟臣表示，國民黨不會設定上限，會往好的方向更努力，他強調，執政黨不要罔視民意「去菜市場走一趟就知道民意了。」

國民黨民調回溫，主席江啟臣今受訪，媒體問原因？江啟臣說，民調的成果不會是憑空而來，國民黨中央也陸續民調，結果14名執政縣市長滿意度高且相對穩定，這顯示國民黨地方首長做對了，以有感的政策回應民意期待。他說，縣市長是跟自己比，思考如何比現在更好，因為「選民的檢視不會停止！」

江啟臣說，國民黨在中央是在野黨，須扮好在野角色，他私下也常與地方首長連絡，了解地方需協助事項，實實在在反映民意。民進黨不要把在野當成塑膠，去菜市場走一趟就知道現在民意所在「這都與民調反映一致。」

民調 江啟臣

延伸閱讀

籲綠營別惡意帶風向 江啟臣：是否再上街頭民進黨決定

高雄市新住民會館今揭牌 陳其邁：未來一區一據點

高雄嬰兒死亡率高 陳其邁：看風險在哪、加以改善

高雄同志遊行齊喊我們在這 陳其邁fb支持

相關新聞

原民會核定110年度首波原鄉道路改善工程 屏東有5件

原民會主委夷將・拔路兒Icyang·Parod今到屏東縣泰武鄉現勘，說明核定110年度首波部落聯絡道路改善工程補助屏東縣...

台灣中油與家扶辦寒冬暖流慈幼大會 贈實用小家電暖心

台灣中油公司煉製事業部與北高雄家扶中心，今天舉辦「歲末寒冬暖流慈幼大會」，分送小家電給扶助家庭。煉製事業部執行長徐漢表示...

綠電搶綠地挨批 經協商屏東市永新公園光電板將拆除

屏東市永新公園綠地蓋上光電板，引起居民不滿，屏東縣議員李世斌還在縣議會總質詢批評，推動綠能不應胡搞瞎搞。屏東縣長潘孟安表...

陳其邁民調六都最不受歡迎 光復高雄？ 江啟臣：不設限

中國國民黨主席江啟臣今天參加台中市黨慶活動，他受訪指出，國民黨14位縣市長民調滿意度高且相對穩定，因地方首長往對的方向努...

嬰兒死亡率議題回響 高市將推未成年孕婦責任通報

高雄市連續7年1歲以下嬰兒死亡率高於全國平均值，更位居六都第一。高雄市衛生局長黃志中今天表示，要找出嬰兒死亡率偏高的原因...

高雄市新住民會館今揭牌 陳其邁：未來一區一據點

高雄市設立新住民會館今天揭牌，高雄市長陳其邁表示，高雄有6萬多名新住民，應該要提供更好、更方便、更即時的單一窗口服務，現...

高雄嬰兒死亡率高 陳其邁：看風險在哪、加以改善

高雄市2013年至2019年，連續7年1歲以下嬰兒死亡率高於全國平均值，也位居六都第一，市長陳其邁今表示，他會請社會局跟...

農曆10月15水官大帝聖誕 賴峰偉求離島澎湖四時無災

今天農曆10月15，是水官大帝聖誕。離島澎湖縣長賴峰偉與縣議會議長劉陳昭玲，今天到三官殿祝壽，與主委李伸滿及鄉老、信眾，...

墾丁連續發現3具綠蠵龜屍體 今年已26隻死亡海龜

屏東墾丁昨天下午有民眾陸續發現，位於後壁湖餵魚區岸際有3具海龜屍體，海巡獲報後，派員到場處理，同時聯繫國立海洋生物博物館...

影／打破框架！青銀合體顛覆你我想像 阿公阿嬤跳街舞

屏東縣府社會處推動銀閃閃系列，從長輩們合唱、合奏，今年首次舉辦長者街舞展演，邀請青年學生共舞搭配，讓鮮少互動的兩個世代交...

各行各業／癡迷古著服飾 葉璟鋒返鄉創業

古著店內陳列的每件衣服，不僅只有單一尺寸，且賣出一件，世界上就少一件，由於每件古著承載著不同時代的流行文化，讓屏東返鄉青...

愛河還給高雄市民 開放舟艇遊憩

高雄市長陳其邁宣布愛河「還河於民」，民眾無須事前申請，即可自備舟艇或當場租水上遊憩設備下水，但限制游泳，為避免河上壅塞，...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。