高雄市新住民會館今揭牌 陳其邁：未來一區一據點

高雄市設立新住民會館今天揭牌，高雄市長陳其邁表示，高雄有6萬多名新住民，應該要提供更好、更方便、更即時的單一窗口服務，現在高雄有5個新住民服務中心、22個新住民服務據點，希望未來能在每一區設立一個服務據點。

高雄市第一個新住民會館位於新興區中正三路，今揭牌啟用，社會局表示，高雄市目前有1個會館、5個服務中心、22個服務據點，據點主要提供場地供新住民交流，服務中心以個案服務為主，會館則提供更多元服務，包括母語諮詢、通譯媒合、人才培力、課程規畫等。

社會局長謝琍琍表示，未來會將服務中心進一步提升為會館，據點提升為服務中心，並從明年起廣設服務小站，貼近服務新住民。

不過前市府設立的新住民專案辦公室也確定走入歷史，辦公室與會館功能結合，並由辦公室人員進駐會館，以會館新型態提供服務。謝琍琍說，未來市府服務新住民組織將以民政局的新住民事務委員會為主導，不再另設專案辦公室。

根據移民署統計，截至今年9月，高雄市新住民有63752人，陳其邁揭牌前受訪表示，最重要是幫助新住民很快融入台灣社會，在生活或適應上，應該要提供更好、更方便、更即時的單一窗口服務。

陳其邁說，現在高雄市有5個服務中心、22個服務據點，希望未來以每一區設立一個服務據點為目標，因為每區都有不同的族群，會提供比較客製化的服務。

陳其邁並表示，新住民會館在新興區是第一個，另議員黃秋媖也促在岡山地區蓋一個北高雄新住民會館，市府會加以研議。高雄新住民有6萬多人，人數非常多，台灣是已是他們第二個家，要讓這些新住民能夠獲得最好的照顧。

陳其邁致詞時表示，他在選舉時，就會一直提到要設新住民會館，督促社會局盡快設立，結果3個月就弄好。如新住民需要市府服務，市府也會個案一件一件來幫大家解決問題。陳其邁也秀了印尼、泰國等多國問候語，向在場新住民問好。