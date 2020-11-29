馬祖全球冷戰遺產一環 活化推動世界遺產潛力點

馬祖是台灣的世界遺產潛力點之一，致力推動的傅朝卿認為，馬祖是特別軍事遺產，可順勢將文化遺產推向國際，積極保存能量，等待世界遺產的趨勢變化，把握跨國的合作策略發展。

成大名譽教授傅朝卿指稱，馬祖在冷戰防禦地位與南北韓板門店、德國柏林圍牆、南北越賢良橋等具同等指標，作為全球冷戰遺產一環，過去因軍事管制無法解密，現今馬祖完整保存海岸防衛與高密度軍事據點規模，是全世界最特別的軍事遺產。

談論馬祖的戰地文化景觀，傅朝卿說，「思考文化景觀要把人跟事的關聯與意義納入」，物件或建築是因為人、事的發展產生故事，比如馬祖的造林運動因掩蔽軍事武器而種植、福正天后宮廟匾額「國恨家仇消滅共匪定千秋」是指揮官題贈，具有濃厚軍事色彩。

致力為台灣推動世界遺產的傅朝卿表示，現今國際不斷談論冷戰遺產，馬祖可順勢將文化遺產推向國際，台灣在政治因素下缺席，但「我們要儲備這些可能性」，積極把握世界遺產的趨勢變化，爭取跨國的合作策略發展。

傅朝卿說，「一棵樹成為老樹，不是因為它老，而是因為有力量長新枝新葉」，主張文化資產的保存不是凍結，需要透過文化再造，讓人走進歷史現場，擁有文化遺產的當代性，使新舊可共存永續。