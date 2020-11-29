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高雄嬰兒死亡率高 陳其邁：看風險在哪、加以改善

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

高雄市2013年至2019年，連續7年1歲以下嬰兒死亡率高於全國平均值，也位居六都第一，市長陳其邁今表示，他會請社會局跟衛生局針對這些不同的風險型態加以處理，不管是經濟弱勢、偏鄉或小媽媽、高齡婦女及相關0到1歲嬰兒的照護，再盤點看風險落在何處，加以處理改善。

高雄市衛生局和醫界指出，小媽媽、高齡產婦和醫療資源不均等，可能成為嬰兒死亡率偏高的原因。

針對近年嬰兒死亡率高，陳其邁上午在新住民會館揭牌前受訪表示，這是過去有一段時間的數據，他會請社會局跟衛生局，針對這些不同的風險型態來加以處理。

陳其邁說，不論是對於經濟弱勢或偏鄉，或年紀在20歲以下的小媽媽或高齡婦女，及對於0到1歲嬰兒的相關照護，能夠再來盤點，看風險落腳在哪，來處理、改善。

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