聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄嬰兒死亡率高 陳其邁：看風險在哪、加以改善
高雄市2013年至2019年，連續7年1歲以下嬰兒死亡率高於全國平均值，也位居六都第一，市長陳其邁今表示，他會請社會局跟衛生局針對這些不同的風險型態加以處理，不管是經濟弱勢、偏鄉或小媽媽、高齡婦女及相關0到1歲嬰兒的照護，再盤點看風險落在何處，加以處理改善。
高雄市衛生局和醫界指出，小媽媽、高齡產婦和醫療資源不均等，可能成為嬰兒死亡率偏高的原因。
針對近年嬰兒死亡率高，陳其邁上午在新住民會館揭牌前受訪表示，這是過去有一段時間的數據，他會請社會局跟衛生局，針對這些不同的風險型態來加以處理。
陳其邁說，不論是對於經濟弱勢或偏鄉，或年紀在20歲以下的小媽媽或高齡婦女，及對於0到1歲嬰兒的相關照護，能夠再來盤點，看風險落腳在哪，來處理、改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言