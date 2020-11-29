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墾丁連續發現3具綠蠵龜屍體 今年已26隻死亡海龜

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東墾丁後壁湖餵魚區岸際，昨天有民眾陸續發現3具海龜屍體。圖／海巡提供
屏東墾丁後壁湖餵魚區岸際，昨天有民眾陸續發現3具海龜屍體。圖／海巡提供

屏東墾丁昨天下午有民眾陸續發現，位於後壁湖餵魚區岸際有3具海龜屍體，海巡獲報後，派員到場處理，同時聯繫國立海洋生物博物館協處，經評估1具海龜屍體就地掩埋，另外，2隻則帶回解剖研究死因。據海巡統計，今年累計24件海龜救援案，並呼籲民眾共同重視海洋保育議題。

海巡署第八巡防區指揮部，昨天下午陸續接獲民眾通報，於後壁湖餵魚區岸際陸發現岸際有3具海龜屍體，隨後便派員到場處理，同時聯繫國立海洋生物博物館協處。

由於死亡海龜位於不同岸際，並找國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫協處，經測量海龜背甲體長，分別為第1隻：長56公分、寬48公分；第2隻：長43公分、寬41公分；第3隻：長43公分、寬40公分初步研判，品種皆為「綠蠵龜」。

經評估，1隻海龜身軀已腐爛無法確認死因，由海巡人員就地掩埋，另外2隻海龜，尚有研究價值將帶回海生館研究死因。據海巡統計，今年累計24件海龜救援案，其中就有26隻死亡海龜，僅有2隻是活海龜。

對此，南部分署第六岸巡隊呼籲，民眾共同重視海洋保育議題，不亂丟廢棄物，才能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可撥打「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。

屏東墾丁後壁湖餵魚區岸際，昨天有民眾陸續發現3具海龜屍體。圖／海巡提供
屏東墾丁後壁湖餵魚區岸際，昨天有民眾陸續發現3具海龜屍體。圖／海巡提供
屏東墾丁後壁湖餵魚區岸際，昨天有民眾陸續發現3具海龜屍體。圖／海巡提供
屏東墾丁後壁湖餵魚區岸際，昨天有民眾陸續發現3具海龜屍體。圖／海巡提供

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