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華麗陳景蘭洋樓 守護莘莘學子完成學業

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陳景蘭洋樓。聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影
陳景蘭洋樓。聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影

金門島上的洋樓在1949年之後，幾乎都為駐軍接管。身為金門規模最大的陳景蘭洋樓曾有軍對入駐，也曾作為軍醫院；它更曾守護莘莘學子，陪伴金門中學學生在烽火中完成學業。

位於金湖鎮成功村的陳景蘭洋樓，地方上也稱「陳坑大洋樓」，是由赴印尼、新加坡經商成功的僑商陳景蘭返鄉興建，1921年完工，為金門現有規模最大且保存最完善的洋樓。這棟2層樓建築，採磚木結構拱廊式建築風格，面寬七開間，氣勢雄壯，右側建有門房一幢。

山牆上刻有「1921」字樣，外廊拱圈造形典雅，整體造型呈現出西洋列柱風格，灰白色的主體顯得典雅華麗。洋樓居高臨下，可飽覽遼闊海景，沿階梯向下，有自由女神駐守的金湯公園，與西洋風格的洋樓相互輝映。

1954年，金門爆發九三砲戰，後浦城區學校都遭到砲擊，金門中學3名老師遭砲彈擊中身亡，全校師生悲痛莫名。為了師生安全，全校遷到陳坑村（成功村）陳景蘭洋樓上課。

退休國中校長楊清國當年是金門中學初中部學生，回憶全校師生一起遷校情景歷歷在目。當時學校課桌椅是長方形桌子和長條板凳，十分笨重，學生不分男女，2個人扛桌、2個人搬凳子，浩浩蕩蕩從後浦步行到陳景蘭洋樓，十分壯觀，有人形容像螞蟻雄兵一樣。這段路程9.9公里，以現在的路況步行需2小時。楊清國說，那天師生從早搬到晚，直到天黑了才到達陳景蘭洋樓。

楊清國說，砲彈不會打到陳坑，遠離砲聲，師生心情好多了，可以專心上課。那時的老師多半是由阿兵哥輪番上陣，經常更換。洋樓做為學校辦公室、老師宿舍和高年級教室，還是不敷使用，校方在洋樓外建了幾列鐵皮屋平房，楊清國白天在鐵皮屋裡上課，晚上睡在附近的廟裡。

夏天鐵皮屋發燙，冬天東北季風咻咻地吹，很惱人。楊清國說，平日吃飯洗衣等作息都得自己打點，家境好一點的同學，可以跟著學校搭伙，像他這樣的學生只有週末回家時，帶回醃製的蚵乾和地瓜簽，供未來一週充饑。但通常蚵乾放了一星期最後就餿了，但還是得硬著頭皮吃掉，否則只能餓肚子。

儘管小小年紀，隻身離開父母讀書，楊清國說，但與之後為了躲避八二三砲彈，「流亡」到台灣，有洋樓相伴的求學生活還算是幸福的。尤其，那時對未來感到徬徨無助，放學後和同學到海邊放空看海，看到浪濤拍岸，所有煩惱都沒了。

楊清國說，那時老師住在洋樓2樓，他和同學很珍惜為老師提水上樓的機會，因為可以趁機看洋樓裡面是什麼樣子，更可以居高遠眺大海，非常療癒。

1953到1956年間，楊清國在陳景蘭洋樓度過青澀歲月，2年後讀高中時碰上八二三砲戰，被祖母推著坐上開往碼頭的軍卡，搭船到台灣，成了真正逃避烽火，遠離家園的遊子。

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