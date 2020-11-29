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陳詩吟洋樓藏秘密中的秘密 昔連胡璉都不知曉

中央社 / 中央社

相對美國西方公司進駐金門鄭由整洋樓是「公開的秘密」；陳詩吟洋樓則是「秘密中的秘密」。它是反共救國軍閩南司令王盛傳的據點，是連當時金門司令胡璉都不知道的秘密基地。

位於金城鎮珠浦東路的陳詩吟洋樓，是1903年到新加坡、印尼經商致富的陳詩吟所建，去國近30年的他斥資3萬銀元打造安身立命之處，打算在這安享晚年。可惜洋樓工程進度還未過半，陳詩吟就與世長辭；他的妻子薛賢珍承繼遺志完工，但入住不滿4年，因日軍侵華而返回僑居地。

陳詩吟洋樓為前後二樓、中夾小天井，外圍以牆的格局。正面山頭有1933字，開孔內塑天使，下方為四爪雙龍及花草。柱頭、簷飾帶等處展現中西各異的主題，還有南洋風十足的百葉窗；出龜前廊屋身貼有水果花卉瓷磚，琳瑯滿目。鐵藝花門柔中帶剛，兼具美觀與防盜作用。2006年公告為縣定古蹟。

金門縣金湖鎮溪邊村的鄭由整洋樓，因美國中情局CIA外圍組織「西方企業公司」曾經短暫駐足，為它抹上神秘色彩。

而在金門戰史中，西方公司與陳詩吟洋樓也有段不為人知的往事。命運多舛的陳詩吟洋樓歷盡滄桑，因後人歧見，遲未展開修復，斑駁老宅隱身在大鋼架裡，彷彿藏著不可承受之重的歲月秘辛。

根據金門文史工作者高丹華著作「王盛傳與他的弟兄們 烏坵‧南海部隊」記載，1950年到金門福建省反共救國軍閩南地區司令部擔任參謀的黃瑞德，專責司令王盛傳兼任國防部保密局金門工作站站長的信差工作。這是一個不能讓當時金防部司令胡璉知道的機密任務。

書中黃瑞德回憶說，他的機密任務路線是從西方公司所在的溪邊村到金城模範街，把情報傳給模範街的盧姓小兵。這名「盧小兵」是盧梓竑，他當年在金門主要的任務是向局裡報告氣象資訊，再由局裡提供西方公司參考。另一個任務是把局裡的指令轉交給黃瑞德，溪邊的情況則是由黃瑞德呈報給工作站。兩人只是傳遞者，都看不到所傳遞的資料。

盧梓竑大約在1951年11月派到金門，他說，陳詩吟洋樓是王盛傳不為外人知道的據點，在記憶裡，陳詩吟洋樓是那一帶最漂亮的房子，前面有露台、園林和涼亭，擺幾張桌子坐著聊天喝茶，十分愜意。

當年同是小尉官的黃瑞德和盧梓竑因南海部隊結緣，擔負著同樣的使命，盡忠職守。盧梓竑說，隊裡弟兄與當地鄉親來往，為國共緊張對峙增添了些許緩衝，也豐富了他們的生活。

反共救國軍解散後，雖然各分東西，但情義不變。黃瑞德離開軍旅，做生意賺了小錢，熱心兩岸公益。盧梓竑在情報局一路晉升，以少將退伍。而高齡九旬的黃瑞德已在數月前過世，只剩盧梓竑孤獨守著陳詩吟洋樓裡那段塵封往事了。

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