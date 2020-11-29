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CIA鍾情鄭由整洋樓 後人渴望修復再現風華

中央社 / 中央社

金門縣金湖鎮溪邊村的鄭由整洋樓，因美國中情局CIA外圍組織「西方企業公司」曾經短暫駐足，為它抹上神秘色彩。鄭由整88高齡的女兒鄭美英最大心願，就是看到洋樓風華再現。

鄭由整早年隨鄉人前往新加坡發展，稍有積蓄後於新加坡開設「金福源」商行致富，1915年攜巨資返鄉建屋。洋樓由鄭由整父親鄭炮在1915年興建，是棟磚砌木梁造三開間五腳基外廊二樓大型洋樓，加前棟迴向式開間二洋樓。結構堅固，柱頭疊澀精美，是金門地區興建完整洋樓的首例，充分展現地域風貌和民間藝術特色。2007年公告為歷史建築。

自洋樓落成後，鄭由整就住在這裡，直到1937年日本侵華逃往新加坡避難，1970年落葉歸根，1981年病逝，享壽70歲。

鄭由整女兒鄭美英現仍住在溪邊村，她一直難忘西方公司兩名成員1996年回訪金門；其中，何樂伯（Frank Holober）2001年二度來金時告訴她會協助修復洋樓，可惜何樂伯在返美途中猝逝，此事無以為繼。

西方公司1954年離開溪邊後，鄭由整洋樓先後又為707部隊、心戰大隊政宣部、澎湖國小、大陸義胞接待站等單位借住。最叫鄭美英難過的是，有一次看到阿兵哥拆卸洋樓門板，她哭天搶地地跪求不要把門板拿走，但軍方安撫說以後會補償。這麼多年過去了，鄭美英哽咽說道，當年錯在沒有留下字據，如今索求無門。

拋開悲情，回想洋樓的美好，鄭美英的女兒黃愛鳴記得兒時和鄭由整同住情景。她說，外公每早起床第一件事就是喝咖啡，也會讓小孩子嚐嚐，但小孩子都不習慣這種苦苦的黑咖啡。

鄭由整平日種菜和芋頭、養雞，過著田園生活，遇到節日時會到復國墩漁港買魚，給家人加菜。在黃愛鳴心中，外公脾氣好從不會罵人。

黃家在1979年左右搬離溪邊，那時鄭由整夫人已過世，鄭由整一個人住在洋樓，鄭美英每天送餐給父親，直到父親過世。鄭美英長子黃瑞璋說，外公過世後，這裡一度供一位兩棲營老士官棲身，老士官搬走後，洋樓就空下來了。

由於洋樓長期無人居住，庭院植物蔓生，內部屋梁長期受潮腐蝕，通往主棟二樓木梯及部分樓板結構嚴重受損。建築師3年前估計修復工程預算要新台幣3286萬元。2015年完成「鄭由整洋樓調查研究」報告的金門大學建築系副教授袁興言說，5年來洋樓塌陷得更厲害了，修復金額可能會超遠過初估數字，而且越晚修越貴。

看到房子一天天崩壞，每來一次颱風，鄭美英就膽戰心驚一次。她不斷呼求「幫幫忙，把洋樓修好，至少不要讓它倒」。

鄭家最近曾向文化局詢問修復事宜，由於修復金額龐大，黃瑞璋感慨說：「我們沒有經濟能力，有什麼辦法？」他還透露媽媽前陣子夢到外公說，洋樓院子裡都是草，他進不去。黃愛鳴也說，小時候這裡好漂亮，現在變成廢墟，真的很傷心。

因為西方公司曾經駐足，鄭由整洋與金門其他洋樓在呈現僑鄉與跨文化建築義涵外，又多了在世界冷戰史和兩岸關係中扮演的角色。文史工作者希望這裡可以成為南海部隊紀念館，記錄西方公司與福建游擊隊並肩作戰的悲喜歲月。

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