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影／打破框架！青銀合體顛覆你我想像 阿公阿嬤跳街舞

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處銀閃閃街舞展演，讓鮮少互動的兩個世代交流，激盪不同火花，參賽12支隊伍輪番上陣，阿公阿嬤們挑戰自我精神，讓教舞老師、大學生們超感動。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處銀閃閃街舞展演，讓鮮少互動的兩個世代交流，激盪不同火花，參賽12支隊伍輪番上陣，阿公阿嬤們挑戰自我精神，讓教舞老師、大學生們超感動。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣府社會處推動銀閃閃系列，從長輩們合唱、合奏，今年首次舉辦長者街舞展演，邀請青年學生共舞搭配，讓鮮少互動的兩個世代交流，激盪不同火花，參賽12支隊伍輪番上陣，阿公阿嬤們挑戰自我精神，讓教舞老師、大學生們超感動。

「Old my尬!銀閃閃青銀共舞展演」活動昨下午在六堆客家文化園區舉行，今年8月宣布舉辦街舞展演時，吸引社區躍躍欲試，系統8點開放報名時就秒殺，有社區在7點57分開始反覆的傳送報名資訊，熱烈程度超越預期。

社會處指出，街舞培訓220名長者，共計16308歲，平均年紀74歲，也扭轉街舞是「年輕人的舞」印象，阿公阿嬤不論是hip hop、locking、popping或breaking都挑戰成功，從一開始的肢體不協調到最後整齊的舞步與走位，長輩們信心大增。

參與的長輩有的年近90歲的高齡者、拄拐杖、弱視、或曾經中風過，雖然步履蹣跚，阿公阿嬤們堅持著把舞學完，打破對於街舞的框架，其中滿州社區是參賽隊伍中年紀最長者，有8名80歲以上長者，其中最年長者90歲參與；獲前三名社區分別為，屏東縣仁和關懷協進會、屏東縣新埤鄉餉潭社區發展協會、屏東縣枋寮鄉地利社區發展協會，評審老師鼓勵長輩繼續跳下去，「跳舞沒有年齡的限制」。

社會處表示，屏東縣關懷據點數達370處，布建密度79.91%，平時據點健康促進及延緩失能課程上針對長輩的肌力都有訓練，已有良好的基礎，這次為期3個月、連續12周，每次2小時街舞的培訓上，更加強心肺及肌力。銀閃閃街舞，也讓青年與長輩互相了解，默契的合體完成展演。

屏東縣滿州社區是參賽隊伍中年紀最長者，有8名80歲以上長者，其中一名最年長者90歲。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣滿州社區是參賽隊伍中年紀最長者，有8名80歲以上長者，其中一名最年長者90歲。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣里港鄉社會關懷協會阿公阿嬤們與大學生展現hip hop舞風。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣里港鄉社會關懷協會阿公阿嬤們與大學生展現hip hop舞風。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處銀閃閃街舞展演，讓鮮少互動的兩個世代交流，激盪不同火花，參賽12支隊伍輪番上陣，阿公阿嬤們挑戰自我精神，讓教舞老師、大學生們超感動。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處銀閃閃街舞展演，讓鮮少互動的兩個世代交流，激盪不同火花，參賽12支隊伍輪番上陣，阿公阿嬤們挑戰自我精神，讓教舞老師、大學生們超感動。圖／屏東縣府社會處提供
拔得頭籌的屏東縣林邊鄉人和關懷協進會，阿公阿嬤們的精彩表演。圖／屏東縣府社會處提供
拔得頭籌的屏東縣林邊鄉人和關懷協進會，阿公阿嬤們的精彩表演。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣里港鄉社會關懷協會阿公阿嬤們與大學生展現hip hop舞風。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣里港鄉社會關懷協會阿公阿嬤們與大學生展現hip hop舞風。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣滿州社區的帥哥老大帶領長輩一起跳舞，其中滿州社區是參賽隊伍中年紀最長者，有8名80歲以上長者，其中一名最年長者90歲。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣滿州社區的帥哥老大帶領長輩一起跳舞，其中滿州社區是參賽隊伍中年紀最長者，有8名80歲以上長者，其中一名最年長者90歲。圖／屏東縣府社會處提供

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