聽新聞
test
0:00 / 0:00
六合夜市「辦桌免費吃」限量50份 經發局：是請民眾「品嘗」
高雄市經發局宣傳「攜手六合夜市辦桌請客，本周六邀請大家來免費嚐鮮」，「本周六」就是今天，這項消息並在LINE「高雄市政府」裡的「周末好熱鬧」宣傳。今天晚上6時30分許有民眾到六合夜市打算「吃辦桌」，卻撲了空。原來，經發局準備了50份，很快就送完了。經發局市場管理處解釋，今晚的活動是「快閃」活動，是請民眾「品嘗」小吃。
經發局說「辦桌免費吃」，網羅了六合夜市人氣小吃木瓜牛奶、大腸包小腸、水餃。不過，六合夜市管理委員會表示並沒有接到經發局的事先告知，相關攤商要做生意，怎麼可能「辦桌免費吃」？經發局的做法，應該是「品嘗」，「辦桌」是要準備滿滿一桌，不是幾十份而已。
雖然沒有吃到「辦桌」引起一些民眾不滿，但因經發局今晚同時有其他限量換購活動，多少減少一些抱怨。
今晚的六合夜市，顧客比平日多，還有攤商出現小排隊，像大腸包小腸、烤肉等，與外送平台合作的攤商也不斷接到外送。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言