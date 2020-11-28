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六合夜市「辦桌免費吃」限量50份 經發局：是請民眾「品嘗」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市經發局宣傳今晚攜手六合夜市「辦桌吃免費」，結果是限量50份夜市人氣小吃。記者楊濡嘉／攝影
高雄市經發局宣傳今晚攜手六合夜市「辦桌吃免費」，結果是限量50份夜市人氣小吃。記者楊濡嘉／攝影

高雄市經發局宣傳「攜手六合夜市辦桌請客，本周六邀請大家來免費嚐鮮」，「本周六」就是今天，這項消息並在LINE「高雄市政府」裡的「周末好熱鬧」宣傳。今天晚上6時30分許有民眾到六合夜市打算「吃辦桌」，卻撲了空。原來，經發局準備了50份，很快就送完了。經發局市場管理處解釋，今晚的活動是「快閃」活動，是請民眾「品嘗」小吃

經發局說「辦桌免費吃」，網羅了六合夜市人氣小吃木瓜牛奶、大腸包小腸、水餃。不過，六合夜市管理委員會表示並沒有接到經發局的事先告知，相關攤商要做生意，怎麼可能「辦桌免費吃」？經發局的做法，應該是「品嘗」，「辦桌」是要準備滿滿一桌，不是幾十份而已。

雖然沒有吃到「辦桌」引起一些民眾不滿，但因經發局今晚同時有其他限量換購活動，多少減少一些抱怨。　

今晚的六合夜市，顧客比平日多，還有攤商出現小排隊，像大腸包小腸、烤肉等，與外送平台合作的攤商也不斷接到外送。

LINE帳號「高雄市政府」中，宣傳今晚6時30分六合夜市「辦桌免費吃」。圖／翻攝LINE「高雄市政府」
LINE帳號「高雄市政府」中，宣傳今晚6時30分六合夜市「辦桌免費吃」。圖／翻攝LINE「高雄市政府」
高雄市六合夜市假日時的顧客比平日多。記者楊濡嘉／攝影
高雄市六合夜市假日時的顧客比平日多。記者楊濡嘉／攝影

六合夜市 辦桌 小吃

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