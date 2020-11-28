未婚男女搭風帆賞落日 茄萣海洋生態文化節溫馨落幕
高雄市茄萣觀光發展協會響應行政院「向海致敬」政策，今天在茄萣濕地與情人碼頭舉辦「2020茄萣海洋生態文化節」，主辦單位引領遊客走訪茄萣、永安兩處濕地，並替60位未婚單身的青年男女安排海上聯誼，眾人在海上欣賞落日，留下美好回憶。
此時節正是黑面琵鷺來台度冬的季節，今天高雄市府養工處在茄萣濕地準備40隻望遠鏡，民眾可憑身分證免費租借，現場另有漢翔航空組成的濕地志工團導覽解說。
興達港情人碼頭內海擁有38公頃休閒水域，是全台唯一一個可以全年度玩水的戲水區，茄萣觀光發展協會規畫獨木舟、風浪板、SUP等水項遊憩項目體驗，下午搭乘重型帆船吹拂海風，夕陽西下時，海上離岸風帆音樂叭登場，60位單身男女搭乘風帆在海上舉辦派對聯誼。茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥說，茄萣濕地與情人碼頭是北高雄重要的觀光資產，盼透過活動讓更多朋友認識茄萣，跟著候鳥返鄉找到家的情感。
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