未婚男女搭風帆賞落日 茄萣海洋生態文化節溫馨落幕

高雄市茄萣觀光發展協會響應行政院「向海致敬」政策，今天在茄萣濕地與情人碼頭舉辦「2020茄萣海洋生態文化節」，主辦單位引領遊客走訪茄萣、永安兩處濕地，並替60位未婚單身的青年男女安排海上聯誼，眾人在海上欣賞落日，留下美好回憶。

此時節正是黑面琵鷺來台度冬的季節，今天高雄市府養工處在茄萣濕地準備40隻望遠鏡，民眾可憑身分證免費租借，現場另有漢翔航空組成的濕地志工團導覽解說。