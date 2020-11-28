8名小孩擠在閣樓睡覺 志工群幫修大坑洞避免摔落

高雄市桃源區高中里一戶住家養育10個孩子，父親務農打零工，母親則在家照顧小孩，住家2樓的木造閣樓是因應家中人口逐年增加自行增建，閣樓地板有個大坑洞，一小不心小孩可能會掉下去。衡山行善團南二團今天上山出任務，志工群合力替這戶人家整修閣樓，讓居住閣樓的8個小孩有更安全的居住環境。

衡山行善團數月前走訪偏鄉弱勢家庭，意外發現桃源區高中里有戶住家小孩人數眾多，全在求學階段。該戶住家因電路凌亂請求協助，行善團志工整修時發現，這戶住家不僅電路凌亂，二樓私自搭建的閣樓問題更大。

志工群說，桃源區「小妤」家的閣樓有兩間房間，上面住8個小孩，其餘2個年紀較大的孩子睡樓下，因為是自行搭建的關係，施工手法很簡單，甚至留下一處巨大坑洞沒有覆蓋樓板，小孩一不小心會掉下去，就連大人也會出意外，情況讓人捏一把冷汗。