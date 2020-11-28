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8名小孩擠在閣樓睡覺 志工群幫修大坑洞避免摔落

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
住家的二樓是自行搭建的木造閣樓，8名小孩平日緊臨著大洞睡覺。記者徐白櫻／翻攝
住家的二樓是自行搭建的木造閣樓，8名小孩平日緊臨著大洞睡覺。記者徐白櫻／翻攝

高雄市桃源區高中里一戶住家養育10個孩子，父親務農打零工，母親則在家照顧小孩，住家2樓的木造閣樓是因應家中人口逐年增加自行增建，閣樓地板有個大坑洞，一小不心小孩可能會掉下去。衡山行善團南二團今天上山出任務，志工群合力替這戶人家整修閣樓，讓居住閣樓的8個小孩有更安全的居住環境。

衡山行善團數月前走訪偏鄉弱勢家庭，意外發現桃源區高中里有戶住家小孩人數眾多，全在求學階段。該戶住家因電路凌亂請求協助，行善團志工整修時發現，這戶住家不僅電路凌亂，二樓私自搭建的閣樓問題更大。

志工群說，桃源區「小妤」家的閣樓有兩間房間，上面住8個小孩，其餘2個年紀較大的孩子睡樓下，因為是自行搭建的關係，施工手法很簡單，甚至留下一處巨大坑洞沒有覆蓋樓板，小孩一不小心會掉下去，就連大人也會出意外，情況讓人捏一把冷汗。

衡山行善團南區主任陳香靜表示，志工群發現後立即號召第二次整修工程，今天出動21人上山修房子，在志工群協助下，眾人重新搭建閣樓地板，另新增適合小孩使用的收納櫃，以後「小妤」與其他兄弟姊妹不用再擔心住家閣樓不安全。

高雄市桃源區高中里一戶住家養育10個孩子，2樓閣樓有處巨大坑洞沒有覆蓋樓板。記者徐白櫻／翻攝
高雄市桃源區高中里一戶住家養育10個孩子，2樓閣樓有處巨大坑洞沒有覆蓋樓板。記者徐白櫻／翻攝
住家的二樓是自行搭建的木造閣樓，8名小孩平日緊臨著大洞睡覺。記者徐白櫻／翻攝
住家的二樓是自行搭建的木造閣樓，8名小孩平日緊臨著大洞睡覺。記者徐白櫻／翻攝
衡山行善團南二團今天到高雄桃源區出任務，志工群合力替住家整修閣樓。記者徐白櫻／翻攝
衡山行善團南二團今天到高雄桃源區出任務，志工群合力替住家整修閣樓。記者徐白櫻／翻攝

弱勢家庭 偏鄉 高雄市

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