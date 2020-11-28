用英語登台演戲 高市觀亭國小學童自信演出不怯場
高雄市內門區觀亭國小與實踐大學高雄校區相距不遠，實踐大學應用英語系師生協助學校進行全美語教學，觀亭國小昨舉辦學習英語教學成果展，學生以話劇形式呈現學習成果，學生表現充滿自信，博得滿堂熱烈掌聲。
觀亭國小順應全球化潮流、強化學生英語聽說能力，在實踐大學協助下發展全美語教學。為讓學生有機會分享學習成果，觀亭國小昨晚舉辦成果展，全校學生演出「石頭湯」英語小劇場，全程以英語發音，登台學生扮演多元角色，訴說三個旅人在寒冷夜晚，如何發揮機智、利用人們的好奇心，而且善用石頭煮出一鍋讓大家可以溫飽一餐的故事。
除英語話劇外，觀亭國小附設幼兒園演唱膾炙人口的英語名曲「Let It Go!」，另有學校英語社團表演「You Raise Me Up」，成果展完美落幕。
校長毛泰元表示，感謝實踐大學支援外師到校協同教學，在互動中打造全美語學習環境，不僅強化學校教學效能，也連帶提升學生學習興趣。
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